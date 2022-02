Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: χορταστικό επεισόδιο το Σάββατο (εικόνες)

Το “Ελλάδα έχεις Ταλέντο” δεν έχει ηλικία… και αυτό το Σάββατο ανεβαίνουν στη σκηνή του διαγωνιζόμενοι από 10 έως και 84 ετών!

Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 20:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Τάκης Ζαχαράτος, η Έλενα Χριστοπούλου και η Κρυσταλλία Ρήγα θα τα… χάσουν με όσα θα δουν στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», ενώ ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος θα είναι οι πιο feelgood οικοδεσπότες μία συναρπαστικής βραδιάς!

Οι οντισιόν του διασημότερου σόου στον πλανήτη συνεχίζονται και οι κριτές αναζητούν διαγωνιζόμενους που αξίζει να περάσουν στους φετινούς ημιτελικούς του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» και να βρεθούν πιο κοντά στη διεκδίκηση του επάθλου των 50.000 ευρώ. Ποιοι θα εντυπωσιάσουν κριτές και κοινό, ποιος θα πάρει ένα μοναδικό Golden Buzzer;

Τρεις πορσελάνινες κούκλες απογειώνουν τη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο», ένας Ιάπωνας κωμικός προκαλεί ξέφρενο γέλιο, αλλά και αμηχανία στους κριτές, ενώ ένα 10χρονο αγόρι από την Κρήτη εντυπωσιάζει με τις χορευτικές του φιγούρες. Μία γιαγιά απαγγέλει κάποια από τα 3.500 ποιήματα που γράφει από 12 ετών, μία 14χρονη «μπαίνει στα… παπούτσια» της Mary Poppins, ενώ δυναμικές αμαζόνες κάνουν θόρυβο, χορεύοντας… κλακέτες! Δύο αδέρφια από το Βέλγιο, μας φέρνουν σοκολατάκια, αλλά και τη δική τους ethnic ελληνική εκδοχή του τραγουδιού «Beggin’», ενώ μέσα από μία επίδειξη με BMX πάμε για… ορθοπεταλιές. Αυτά και άλλα πολλά acts θα πλημμυρίσουν τη σκηνή του «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» αυτό το Σάββατο, σε ένα επεισόδιο με φαντασία, τόλμη και ανατρεπτικές εμφανίσεις.

Πόσα ΝΑΙ και πόσα ΟΧΙ θα πουν αυτή τη φορά οι κριτές; Σε ποιον θα δώσουν παμψηφεί το Golden Buzzer και ποιος θα μας κάνει τη βραδιά… ποδήλατο;

Το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, στις 20:00, το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» έρχεται για να βάλει ψυχή και πάθος στο βράδυ μας!

