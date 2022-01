Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Όσα έγιναν το Σάββατο (εικόνες)

Το Σάββατο το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» τα είχε όλα, έμπνευση, συγκίνηση, θετική ενέργεια και χιούμορ...

Το Σάββατο 29 Ιανουαρίου το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» τα είχε όλα, έμπνευση, συγκίνηση, θετική ενέργεια και χιούμορ. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Τάκης Ζαχαράτος, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα ήταν σε μεγάλα κέφια, ενώ οι διαγωνιζόμενοι μας καθήλωσαν και μας εξέπληξαν.

ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ…

Ο Νικόλας Ράπτης και ο Σταύρος Σβήγκος, καλωσόρισαν κοινό και κριτές και η βραδιά ξεκίνησε με ένα ομόφωνο ΝΑΙ σε έναν λυράρη που έπαιξε… ακόμα και κλασική μουσική.

Στη συνέχεια, το σφύριγμα μια 22χρονης τραγουδίστριας δίχασε τους κριτές, ενώ μια διαγωνιζόμενη με την oriental χορογραφία της έκανε την Έλενα Χριστοπούλου να ζηλέψει τους κοιλιακούς της.

Την βραδιά έκλεψε μια 14χρονη που χωρίς μαθήματα φωνητικής ερμήνευσε Mariah Carey και πήρε το «Golden Buzzer» δια χειρός Κρυσταλλίας, ενώ μια χορογραφία εμπνευσμένη από τη Ζωζώ Σαπουντζάκη πέρασε παμψηφεί στην επόμενη φάση και ξεσήκωσε τον Τάκη Ζαχαράτο.

Μια fire artist έπαιξε με τη φωτιά όμως δεν κάηκε, ενώ ένα κωμικό τρίο από την Ισπανία με ιπτάμενες κιθάρες, έπαιξε μουσική, αυτοσχεδίασε αλλά και φλέρταρε με τους κριτές.

Τέλος, ένας stand up comedian με τα λογοπαίγνιά του, μια χορευτική ομάδα από την Κέρκυρα, μια χορογραφία με άρωμα James Bond αλλά και άλλοι διαγωνιζόμενοι που πάτησαν τη σκηνή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», δεν κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση.

Οι οντισιόν συνεχίζονται το επόμενο Σάββατο 5 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον ΑΝΤ1. Ποιοι θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για τους ημιτελικούς με προορισμό τον Τελικό και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ;

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το «Ελλάδα έχεις Ταλέντο» σε ένα επεισόδιο με ψυχή, πάθος, δύναμη, έκφραση και όνειρο!

