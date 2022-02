Πολιτική

Χρήστος Σαρτζετάκης: τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Μηνύματα για την εκδημία του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τα κόμματα.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα της για την απώλεια του Χρήστου Σαρτζετάκη, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρει «Με συγκίνηση αποχαιρετάμε τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Έναν ακέραιο λειτουργό της Δικαιοσύνης, που σε δύσκολες για τον τόπο και τη δημοκρατία ώρες χειρίσθηκε ως ανακριτής την υπόθεση της δολοφονίας Λαμπράκη με παραδειγματική ανεξαρτησία και δικαστικό ήθος, πληρώνοντας, για τη στάση του αυτή, βαρύ τίμημα στα χρόνια της χούντας. Και που αργότερα, ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, τίμησε το αξίωμα με ευσυνειδησία, προσήλωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης στην άσκηση των καθηκόντων του. Για την απώλειά του, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του».

«Ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπηρέτησε, και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς για την Πατρίδα μας και τον Λαό μας, την Δικαιοσύνη και την Δημοκρατία με υποδειγματικό σθένος και εμβληματική συνέπεια. Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιτέλεσε το καθήκον του με απόλυτο σεβασμό των θεσμών της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Αιωνία η Μνήμη του», αναφέρει σε συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και ακέραιου δικαστή Χρήστου Σαρτζετάκη. Στα ταραγμένα χρόνια της δεκαετίας του '60, ως νεαρός τότε ανακριτής, ταυτίστηκε με την καταγγελία των εξωθεσμικών μηχανισμών στην υπόθεση Λαμπράκη. Αυτών, που, δυστυχώς, ήλθαν στο προσκήνιο με την επτάχρονη δικτατορία, οδηγώντας και στη δική του δίωξη. Πολλά χρόνια μετά, το 1985, η ανάδειξή του στο ύπατο αξίωμα συνέβη σε συνθήκες πόλωσης και η παράταξή μας δεν τον στήριξε. Συνεργάστηκε, ωστόσο μαζί του σεβόμενη τον συνταγματικό του ρόλο. Όπως και ο ίδιος άσκησε με τον δικό του τρόπο, αλλά πάντως με θεσμική αυστηρότητα, τα καθήκοντά του. Στο διάστημα 1989-90, μάλιστα, σε ένα περιβάλλον και πάλι υψηλής πολιτικής έντασης, οι χειρισμοί του για τον σχηματισμό κυβέρνησης υπήρξαν ανεπίληπτοι. Μια θητεία που άρχισε με αντιδικίες ολοκληρώθηκε, έτσι, σε κλίμα ομαλότητας. Και σε αυτό, η προσωπικότητα του Χρήστου Σαρτζετάκη είχε το δικό της μερίδιο. Στους οικείους του απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», αναφέρει στη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπήρξε μια σημαντική προσωπικότητα του δημόσιου βίου. Υπηρέτησε την πατρίδα με ακεραιότητα, απ' όλες τις θέσεις. Παρακαταθήκη του η σθεναρή, μαχητική κι αδιαπραγμάτευτη υπεράσπιση των εθνικών μας θέσεων και ειδικά στο ζήτημα της Μακεδονίας» τονίζει σε δήλωσή του για την απώλεια του Χρήστου Σαρτζετάκη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

«Ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπήρξε ένας δημόσιος λειτουργός που υποστήριξε με θάρρος και πείσμα τη δημοκρατία σε αντίξοες συνθήκες. Τόσο ως δικαστικός, όταν με υποδειγματικό τρόπο υπερασπίστηκε την αλήθεια στην υπόθεση Λαμπράκη, όσο και στα μεταγενέστερα χρόνια, όταν έλαβε ενεργό μέρος, στον αντιδικτατορικό αγώνα. Υπήρξε ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, με αφοσίωση στη δημοκρατία και το Σύνταγμα. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του», αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης.

«Ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπήρξε εμβληματικός δικαστής, που προσωποποίησε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης σε όλη τη διαδρομή του, με κορυφαία στιγμή τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη από το παρακράτος της Δεξιάς. Τη δικαστική του ακεραιότητα πλήρωσε ακριβά με διώξεις και φυλάκιση κατά τη διάρκεια της χούντας. Η δημοκρατική Ελλάδα τον τίμησε με την εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωση του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Ο Χρήστος Σαρτζετάκης σε μια δύσκολη πολιτικά εποχή για την Ελλάδα των αρχών της δεκαετίας του 1960 υπήρξε συνώνυμο της δικαστικής ακεραιότητας και παράδειγμα δημοκρατικού πολίτη συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία των Θεσμών. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως τον βασικό πρωταγωνιστή της διαλεύκανσης της δολοφονίας του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη – ένα γεγονός που έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη του ελληνικού λαού μέχρι σήμερα. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης όρθωσε το ανάστημά του ως δικαστής απέναντι στο παρακράτος της Δεξιάς και των τότε Ανακτόρων, το οποίο οργάνωσε το σχέδιο της δολοφονίας, το υλοποίησε και επιχείρησε αργότερα να το συγκαλύψει. Οι παρακρατικοί και παραστρατιωτικοί κύκλοι δεν ξέχασαν ποτέ τον ρόλο του στην αποκάλυψη της αλήθειας. Κατά τη διάρκεια της Χούντας κυνηγήθηκε ανηλεώς, απολύθηκε από το δικαστικό σώμα, φυλακίστηκε και βασανίστηκε. Στη Μεταπολίτευση η συμβολή του στη θεμελίωση των δημοκρατικών αρχών αναγνωρίστηκε και ο ίδιος αποκαταστάθηκε επανερχόμενος στα δικαστικά του καθήκοντα. Το 1985 υπήρξε η επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».

Σε μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη σημείωνεται πως «Ο Χρήστος Σαρτζετάκης ήταν ένας ευπατρίδης που υπηρέτησε με συνέπεια το δημόσιο συμφέρον, τη Δικαιοσύνη και τη Δημοκρατία. Η καθοριστική συνεισφορά του ως ανακριτή στην πολύκροτη δίκη που αποκάλυψε τους ενόχους της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη και το ρόλο του παρακράτους στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, έμεινε στην ιστορία. Αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά του πιστεύω, διώχθηκε και φυλακίστηκε για αυτά από την Χούντα. Η εκλογή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου, συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό των θεσμών με την Συνταγματική αναθεώρηση του 1986. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρει «για το θάνατο του Χρήστου Σαρτζετάκη, πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα μείνει στη συλλογική μνήμη για τη συμβολή του στην αποκάλυψη της δολοφονίας Λαμπράκη και τη στάση του απέναντι στη χούντα, για την οποία φυλακίστηκε, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, δήλωσε «ο τρόπος με τον οποίον ο Χρήστος Σαρτζετάκης υπερασπίστηκε την δικαιοσύνη ως λειτουργός της και τα εθνικά θέματα ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ας γίνουν παράδειγμα για όλους. Αιωνία του η μνήμη».

