Κρήτη: "Ξαναζωντανεύουν" τα Ενετικά Νεώρια στα Χανιά

Θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τις προτάσεις για να αναδειχτούν και να αποκατασταθούν τα Ενετικά Νεώρια στο παλιό λιμάνι των Χανίων.

Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επί των προτάσεων για την αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση των Ενετικών Νεωρίων στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Οι προτάσεις διατυπώθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για την ιστορική και τεχνολογική τεκμηρίωση της μελέτης ωρίμανσης των έργων, αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης που έχει υπογράψει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Οι προτάσεις των μελετητών ακολουθούν τρεις βασικούς άξονες: Τη διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα του συγκροτήματος και του ενιαίου χώρου σε καθένα από τα επτά σωζόμενα Νεώρια, τη διατήρηση του αποτυπώματος του χρόνου -ιδιαίτερης σημασίας για την αυθεντικότητα του μνημείου αλλά και της ίδιας της ιστορικής φυσιογνωμίας της πόλης-, τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του συγκροτήματος των Νεωρίων με το αστικό περιβάλλον, τόσο εκείνο της ιστορικής μνήμης, όσο και εκείνο της σύγχρονης ζωής.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Με τις προτεινόμενες επεμβάσεις στο μνημειακό σύνολο των Νεωρίων επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του στο αστικό περιβάλλον, αποκαθίστανται η ιστορικότητα του χώρου, ο μνημειακός χαρακτήρας του και η σχέση του εμβληματικού συγκροτήματος με τη θάλασσα. Στόχος όλων των συμβαλλομένων στην Προγραμματική Σύμβαση είναι η περαιτέρω προστασία και διάσωση του μνημειακού συνόλου, αλλά και η ανάδειξή του αποδίδοντάς το στο ευρύ κοινό με νέες, συμβατές πολιτιστικές χρήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε να διατηρήσουμε τη φυσιογνωμία και την αυθεντικότητα του συγκροτήματος, αλλά και να αξιοποιήσουμε αναπτυξιακά έναν δυναμικό πολιτιστικό πόρο που δύναται, σε συνδυασμό με τα άλλα μνημεία της λιμενικής ζώνης, να λειτουργήσει ως ανοικτού τύπου πολιτιστικός χώρος αποτελούμενος από επιμέρους θύλακες. Το εμβληματικό έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης των Ενετικών Νεωρίων υπηρετεί τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Κυβέρνησης μέσα από την αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της πόλης των Χανίων, και απαντά στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ενσωμάτωση των Νεωρίων στην καθημερινότητα της πόλης και των πολιτών».

Η χρήση των επτά Νεωρίων θα εξεταστεί σε συνάρτηση με τα άλλα κτήρια πολιτισμού στο άμεσο περιβάλλον, και συγκεκριμένα με το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης (παλιό Τελωνείο), το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι), το θέατρο Δημήτρη Βλησίδη (ανατολικά της παλιάς πόλης στο Κούμ Καπί). Ειδικά για το πέμπτο και έκτο νεώριο εξετάζεται η δημιουργία μόνιμης έκθεσης με θέμα τη ναυπηγική, με τη χρήση εποπτικών και ψηφιακών μέσων, άμεσα συνυφασμένη με την ιστορία του συγκροτήματος των Επτά Νεωρίων. Ενδιάμεσα, υπάρχει σημαντικό απόθεμα χώρων: η πύλη της Άμμου, οι ελεύθεροι χώροι έως τα νεώρια Μόρο, ο ναός Αγίου Φραγκίσκου (παλιό Αρχαιολογικό Μουσείο), η Δημοτική Πινακοθήκη, το Ναυτικό Μουσείο, το Γυαλί τζαμί, οι οποίοι σε συνδυασμό μεταξύ τους αποτελούν κόμβους τεχνών, χώρους συνάθροισης και φιλοξενίας εκδηλώσεων, καθιστώντας τα Χανιά σημαντικό πολιτιστικό κόμβο, ικανό να φιλοξενήσει μεσαίου μεγέθους συνέδρια αλλά και μεγάλα καλλιτεχνικά φεστιβάλ.

