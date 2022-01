Χανιά

Κρήτη - Τροχαίο: Νεκρός ένας 20χρονος

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης, με απολογισμό έναν νεκρό και δυο τραυματίες.



Νέα τραγωδία σημείώθηκε τα ξημερώματα στην άσφαλτο της Κρήτης, καθώς αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με συνέπεια ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι δύο, επίσης νέοι, να τραυματιστούν.

Το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 4:00 σήμερα τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι τρεις νεαροί, εξετράπη της πορείας του με συνέπεια να προσκρούσει σε σταθερό αντικείμενο, σε δρόμο στον Αλικιανό Χανίων.

Από την πρόσκρουση σκοτώθηκε ένας νέος άνδρας 20 ετών, ενώ τραυματίστηκαν δύο συνεπιβάτες 20 και 23 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζωή των τραυματιών που παρελήφθησαν από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πρόκειται για μία ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο της Κρήτης με το νησί να θρηνεί από την αρχή του έτους τρεις νεκρούς.

