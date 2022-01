Κοινωνία

Κρήτη: Σκοτώθηκε ο γιός του σε τροχαίο - Έκανε δωρεά μπάρες για να σώσει ζωές! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγαλείο ψυχής του πατέρα, που στη μνήμη του γιου του, τοποθέτησε προστατευτικές μπάρες για να μην χαθεί άδικα και άλλη ανθρώπινη ζωή.

Σε μία κίνηση μεγαλοψυχίας, προέβη ένας πατέρας στην Κρήτη, που λίγους μήνες πριν έχασε τον γιο του σε ένα σοκαριστικό τροχαίο.

Ο 26χρονος νέος, έπεσε στον γκρεμό με το αυτοκίνητό του στο Καλό Νερό Χωστής Χανίων και έφυγε από τη ζωή.

Ο πατέρας του για να τιμήσει τη μνήμη του, έκανε μία κίνηση που συγκίνησε όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και το πανελλήνιο.

Ο κ. Γιάννης Πατεράκης, δώρισε χρήματα, ώστε να μπουν προστατευτικές μπάρες στο επικίνδυνο σημείο της Κοινότητας Αρμένων Χανίων που εξετράπη το όχημα του γιου του και έτσι να αποφευχθεί κάποιο αντίστοιχο τραγικό περιστατικό στο μέλλον.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από το Facebook η σελίδα της Κοινότητας Αρμένων με μία πολύ συγκινητική ανάρτηση:

“Ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο έργο, ζωτικής σημασίας για το χωριό μας! Η τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών απ' την στροφή του Μύλου μέχρι την στροφή του κοιμητηρίου, δωρεά του κ. Γιάννη Πατεράκη εις μνήμη του γιου του Μανώλη που έφυγε άδικα απ' την ζωή μετά από ατύχημα με το αυτοκίνητο! Το τοπικό συμβούλιο Αρμένων ευχαριστεί από καρδιάς τον κ. Γιάννη για μια πράξη που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για κάποιον συνάνθρωπο μας, που μπορεί να έχει ατύχημα στο συγκεκριμένο σημειο! Φίλε Μανώλη μεγαλώσαμε μαζί, παίξαμε παρέα στο χωριό τα σαββατοκύριακα και τα καλοκαίρια, ειμασταν συμμαθητές απ' το δημοτικό μέχρι που τελειώσαμε το λύκειο! Ήταν μαχαιριά στην καρδιά αυτό το τηλεφώνημα που είπαν αυτό που δεν ήθελα να ακούσω! Αιωνία η μνήμη σου! Βασίλης Χαιρετάκης.”









Φωτογραφία: Facebook / Κοινότητα Αρμένων