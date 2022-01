Κοινωνία

Τροχαίο με Ferrari στη Βούλα: Tα σενάρια που εξετάζονται (βίντεο)

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Τζώρτζης Μονογυιός, αδερφός της βουλευτού της ΝΔ, Κατερίνας Μονογυιού και τραυματίστηκε η συνοδηγός του οχήματος εξετάζουν οι Αρχές.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" μίλησε ο εμπειρογνώμονας Κωνσταντίνος Μαδιάς και αναφερόμενος στο τροχαίο αυτό δυστύχημα "το τροχαίο μου θυμίζει το τροχαίο του Madclip, η εκτροπή είναι πανομοιότυπη".

Και συμπλήρωσε σχετικά με τις συνθήκες της πρόσκρουσης "μάλλον με τον οπίσθιο δεξιό τροχό χτύπησε, εξετράπη και πήρε φωτιά".

Ενώ για τα αίτια θανάτου του οδηγού δήλωσε "θα διερευνηθεί αν τα αίτια θανάτου είναι από την πρόσκρουση ή από τη φωτιά, δεν είναι σίγουρο εάν άνοιξαν οι αερόσακοι" ενώ τόνισε τη σημασία της επιφάνειας προσκρουσης "η πρόσκρουση σε μικρές επιφάνειες στρεβλώνει το ζωτικό χώρο της καμπίνας ακόμα και με 60 χλμ να πηγαίνει ο οδηγός".

Στην εκπομπή εμφανίστηκε και ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης - εκπαιδευτής οδικής συμπεριφοράς και είπε τα εξής "η συμπεριφορά μας σκοτώνει" ενώ για τον αν ευθύνεται το supercar για το δυστύχημα "όλα τα αυτοκίνητα μικρής υποδύναμης σκοτώνουν καθημερινά, δεν θέλει πάνω από 30 - 40χλμ για να βρεθέι κανείς τετραπληγικός"

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης, στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή 175.

Ο 45χρονος οδηγός της Ferrari φέρεται να έχασε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του πολυτελούς οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δέντρο και στη συνέχεια να τυλιχθεί στις φλόγες.

