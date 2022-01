Κοινωνία

Τροχαίο με Ferrari στη Βούλα: Νεκρός ο αδελφός της Κατερίνας Μονογυιού, Τζώρτζης (εικόνες)

Ο αδελφός της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας βρήκε τραγικό τέλος με τη Ferrari του, στην πρώτη βόλτα που έκανε.

Ο αδελφός της βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Μονογυιού είναι ο άνδρας που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Βούλα το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Τζώρτζης Μονογυιός οδηγούσε για πρώτη ημέρα τη Ferrari του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βγήκε εκτός πορείας, μπήκε στο διαχωριστικό διάζωμα της οδού Καραμανλή, στα Πηγαδάκια της Βούλας και κατέληξε σε δέντρο.

Ο άνδρας σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η συνοδηγός και σύζυγός του, τραυματίστηκε.

Το πολυτελές αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής.





