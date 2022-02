Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Πρώτη ποινή στον 23χρονο για τα ευρήματα στον σύνδεσμο

Στην απολογία του αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα ευρήματα. Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για πέντε πράξεις.



Ποινή φυλάκισης 4 ετών και 3 μηνών αλλά και χρηματική ποινή 2200 ευρώ, επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον 23χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 19χρονου στη Χαριλάου, ο οποίος δικάστηκε, σήμερα, με την αυτόφωρη διαδικασία για τα ευρήματα που βρέθηκαν σε σύνδεσμο οπαδών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου έγινε αστυνομική έφοδος μετά το φονικό.

Στον συγκεκριμένο χώρο (που βρίσκεται σε ημιώροφο πολυκατοικίας και ήταν κλειδωμένος κατά την άφιξη της αστυνομίας) κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- αναδιπλούμενοι σουγιάδες, κράνη, βεγγαλικά χειρός, κροτίδες, διάφορα εργαλεία (όπως φτυάρια, σφυριά), δικράνια, μεταλλικοί σωλήνες και ξύλινα ρόπαλα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Επειδή στην κατοχή του 23χρονου βρέθηκαν κλειδιά του συγκεκριμένου συνδέσμου, με τα οποία οι αστυνομικοί εισήλθαν στον χώρο, σχηματίστηκε δεύτερη δικογραφία εις βάρος του, εκτός απ' αυτή που αφορά το έγκλημα με θύμα τον 19χρονο.

«Είχα κλειδιά, ήταν μια μέρα στον χώρο και τα πήρα. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι έχουν πρόσβαση στον χώρο, ούτε ποιοι έχουν κλειδιά», είπε ο 23χρονος, αλβανικής καταγωγής, στην απολογία του, αρνούμενος οποιαδήποτε σχέση με τα ευρήματα.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για πέντε πράξεις και συγκεκριμένα: λειτουργία λέσχης φιλάθλων χωρίς άδεια, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη, κατοχή κροτίδων, παράνομη οπλοκατοχή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Η παραπάνω ποινή αποφασίστηκε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεσή της. Επιπλέον, το Δικαστήριο αποφάσισε την απαγόρευση παρακολούθησης πάσης φύσεως αθλητικών εκδηλώσεων για 5 χρόνια και για το ίδιο διάστημα την υποχρεωτική παρουσία του, στη διάρκεια αγώνων της ομάδας του, στο αστυνομικό τμήμα του τόπου όπου διαμένει.

Όλα αυτά ενώ εκκρεμεί η απολογία του στον Ανακριτή για την υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου και τον τραυματισμό δύο ακόμη νεαρών, τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, στην οδό Θεοδ. Γαζή. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας απήγγειλε εις βάρος του ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για το κακούργημα της από κοινού ανθρωποκτονίας με δόλο, κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ο 23χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και παραμένει υπό κράτηση.

