Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που “χτυπούσε” καταστήματα (εικόνες)

Πώς δρούσε η σπείρα. Μεταξύ των συλληφθέντων και πέντε ανήλικοι.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, εγκληματική οργάνωση που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές από καταστήματα super market , ηλεκτρονικών ειδών, ειδών ένδυσης και καλλυντικών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας.

Συνελήφθησαν 16 μέλη (μεταξύ αυτών 5 ανήλικοι) της οργάνωσης, πρωινές ώρες της 1-2-2022, στο πλαίσιο παράλληλων συντονισμένων επιχειρήσεων σε Ελευσίνα, Μάνδρα, Αχαρνές, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. και της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και στην Θεσσαλονίκη και στη Κατερίνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού-Ευόσμου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με σκοπούμενο οικονομικό όφελος άνω των -120.000- ευρώ, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση, ληστείας, έκθεσης, παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών με συγκεκριμένη μεθοδολογία από καταστήματα super market , σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας, αποκαλύφθηκε, μετά από επισταμένη έρευνα, η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, με συστηματική και μεθοδική δράση, υποδομή και διακριτούς ρόλους των μελών της.

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία για την κλοπή προϊόντων, από καταστήματα super market , παρακάμπτοντας τα αντικλεπτικά συστήματα στις θύρες εισόδου αυτών.

Στα υπόλοιπα καταστήματα τα μέλη της οργάνωσης, προσποιούμενα τους πελάτες, με τη συμμετοχή πάντα μιας γυναίκας στην ομάδα, αναζητούσαν σημεία με μικρή κυκλοφορία υπαλλήλων και πελατών, αφαιρούσαν τον αντικλεπτικό μηχανισμό του προϊόντος που είχαν στοχοποιήσει και τον απέρριπταν σε μη ορατά σημεία του καταστήματος.

Στη συνέχεια για την εξαγωγή των κλοπιμαίων από τα καταστήματα, είτε τα κάλυπταν με διαφημιστικά φυλλάδια που προμηθεύονταν από τα ίδια τα καταστήματα, είτε η γυναίκα της σπείρας τα απέκρυπτε κάτω από τα ρούχα της, φορώντας συνήθως μακρύ φουστάνι.

Από τη μέχρις στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί -75- περιπτώσεις κλοπών και -1- ληστεία που έχουν διαπραχθεί σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Περιφέρειας.

Επιπρόσθετα, σε βάρος των συλληφθέντων έχουν σχηματιστεί κατά το παρελθόν πλήθος δικογραφιών για ομοειδή αδικήματα και σε πολλές εξ’ αυτών τα μέλη της οργάνωσης είναι συγκατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

-3- κυνηγετικά όπλα,

-281- φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων,

-2- μαχαίρια,

συσκευή εμπλοκής τηλεπικοινωνιών,

-22- κροτίδες,

το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ,

-5- λίρες Αγγλίας,

πλήθος ρούχων με ετικέτες, αθλητικών παπουτσιών, ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών εργαλείων και τροφίμων και

-6- οχήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

