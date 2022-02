Πολιτική

Χρήστος Σαρτζετάκης: Πότε θα γίνει η κηδεία του

Η ταφή του εκλιπόντος πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η εξόδιος ακολουθία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Α. Σαρτζετάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022, στις 12:00, στην Μητρόπολη Αθηνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του εκλιπόντος πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, λόγω των υγειονομικών μέτρων, η ταφή του Χρήστου Α. Σαρτζετάκη θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την ίδια μέρα στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Επισημαίνεται επίσης πως η οικογένεια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν δωρεές να κατατεθούν στην Φλόγα: Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια και στην Εστία Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου η κηδεία του πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη θα τελεσθεί με δημόσια δαπάνη, ενώ αποφασίστηκε να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που προσήκουν σε Αρχηγό Κράτους.

Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατο του πρώην Πρόεδρου της Δημοκρατίας εξέδωσαν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου και οι αρχηγοί κομμάτων.