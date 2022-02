Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παυλάκης: τριψήφιος αριθμός νεκρών για ακόμη πολλές ημέρες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο ερευνητής για τα εμβόλια, τα “τρωτά σημεία” στην Ελλάδα που συντηρούν την πανδημία και τις επιπτώσεις της. Γιατί χαρακτηρίζει ως ήττα το ενδεχόμενο να γίνει ενδημική νόσος ο κορονοϊός.

«Η επιδημία δεν τέλειωσε και δεν θα τελειώσει με διοικητικές αποφάσεις ούτε επειδή εμείς δεν δίνουμε την σημασία που δίναμε παλαιότερα και θα έχουμε για ακόμη πολλές ημέρες τριψήφιο αριθμό θανάτων», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Παυλάκης.

Ο διακεκριμένος ερευνητής, απαντώντας σε ερωτήματα, είπε πως «θα έχουμε συνέχεια της επιδημίας για πολλούς μήνες, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ανεμβολίαστων, κυρίως μεγάλης ηλικίας, ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού ασπάζεται μεσαιωνικές αντιλήψεις και είναι έρμαιο δεισιδαιμονιών, υπάρχει ένα κουρασμένο ΕΣΥ που είναι και τραυματισμένο μετά από την πολύχρονη οικονομική κρίση, οι έμπειροι γιατροί βγαίνουν στην σύνταξη και οι νεότεροι πηγαίνουν σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία».

«Θα έπρεπε να υπάρχει πανευρωπαϊκή και παγκόσμια αντιμετώπιση, που αν δεν υπάρξουν, δεν θα τελειώσουμε με τον ιό», σημείωσε ο κ. Παυλάκης, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την χώρα μας, λέγοντας πως «η Ελλάδα πρέπει να προσπαθήσει να αποφύγει μια επανάληψη της περασμένης άνοιξης, που είχαμε αυξημένα κρούσματα για μεγάλο διάστημα».

Για τα νέα εμβόλια, ο κ. Παυλάκης είπε πως θα αλλάξουν πολύ δραστικά το επόμενο διάστημα, λέγοντας πως θα συνεχίσουν να αποτελούν τον βασικό άξονα τα m-rna εμβόλια, που είναι πιο δραστικά, πιο δυναμικά και πιο φθηνά, αλλά θα υπάρχουν διαθέσιμα και τα παλαιότερης τεχνολογίας εμβόλια, καλώντας τους ανεμβολίαστους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

Ακόμη, επεσήμανε πως αν ο κορονοϊός μετατραπεί σε ενδημική νόσο «δεν σημαίνει όχι θάνατοι, όχι κρούσματα και όχι ενδημικά κύματα. Ενδημική νόσος σημαίνει ότι ηττηθήκαμε από τον ιό, βάζουμε μπελά στο κεφάλι μας για πολλά χρόνια και αυτό δεν είναι καλό για την ανθρωπότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: δεκάδες χιλιάδες θάνατοι στην Ελλάδα ετησίως

Μπακογιάννης - “Ρουβίκωνας”: η ομιλία, τα συνθήματα και το “χαφιεδότσουρμο” (εικόνες)