“Ενώπιος Ενωπίω”- Βίκυ Σταυροπούλου: ο γάμος, η Δανάη και τα δάκρυα

Η ηθοποιός μίλησε για όλα, γέλασε και συγκινήθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.

Για το γάμο και τη μητρότητα σε νεαρή ηλικία, την καριέρα και την οικογένειά της, αλλά και για τη δουλειά της μίλησε η Βίκυ Σταυροπούλου σε μία εκ βαθέων συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για την κόρη της, Δανάη Μπάρκα, σημειώνοντας πως «με συγκινεί πολύ η Δανάη, είναι ένα παιδί τόσο ευαίσθητο και τόσο στηρικτικό, μου απέδειξε στη δύση του μπαμπά μου, αυτό που έλεγε η αγαπημένη μου Κική Δημούλα, ότι η αγάπη έχει ανάγκη από πράγματα χειροπιαστά. Ήταν δίπλα στον μπαμπά μου, τον έπλενε, έκανε τα πάντα και παράτησε τη ζωή της», είπε σχετικά η Βίκυ Σταυροπούλου.

Η Δανάη Μπάρκα είπε για τη μητέρα της: «νομίζω ότι είναι το τρανό παράδειγμα ενός ανθρώπου του τα μπορείς όλα, αν έχεις πίστη, αν έχεις αγάπη και αν έχεις στόχο να εξελιχθείς και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Η μαμά μου τα είχε αυτά, αν ψάξουμε ιστορίες, μπορεί να βρούμε άτυπα λάθη, αλλά επειδή τα έκανε με αγάπη και αγνότητα, οδήγησαν τη σχέση μας να είναι πολύ ωραία. Ένα από τα ωραία της χαρακτηριστικά είναι ότι δεν με άφησε ποτέ να δω τις δυσκολίες, ήμουν θαυμάστρια της ανθρώπινα, δεν με άφησε να φοβηθώ να νιώθω απροστάτευτη. Σαν μαμά είναι η καλύτερη. Ποτέ δεν μου έδωσε συμβουλή τι να γίνω ή τι να κάνω. Το παράδειγμα ήταν οι πράξεις της.

Όταν έβλεπα τον κόσμο στο θέατρο και τις αντιδράσεις του, είπα "αυτό θα κάνω και εγώ". Δεν ήταν ποτέ καταπιεστική η μαμά μου. Δεν με άγχωσε που έπαιξα με τη μαμά μου, απλά είδα τι ευτυχία είναι να παίζεις με τη μαμά μου. Είδα την αγάπη του κόσμου και ψιλοέκλαιγα από τις αντιδράσεις του κόσμου. Ήταν ωραία εμπειρία και πολύ αστείο. Η μαμά μου είναι πολύ ωραίο θύμα στις φάρσες. Μια φάρσα που θυμάμαι ήταν στη Λευκάδα, όταν περπατούσαμε ένα μεσημέρι, έτρεξα από πίσω της και τη θώπευσα και άρχισε να ουρλιάζει, γύρισε όλο το λιμάνι, χειροκροτούσαν, έγινε πανικός. Σε ευχαριστώ που είσαι η μαμά μου» , είπε με συγκίνηση η Δανάη Μπάρκα.

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για το γάμο της, ο οποίος έγινε νωρίς λόγω της εγκυμοσύνη της σε νεαρή ηλικία. «Σε εμένα τα πράγματα ήρθαν λίγο αντίστροφα. Πρώτα παντρεύτηκα γιατί έμεινα έγκυος σε μικρή ηλικία, στα 22 μου. Δεν θα ερχόταν ο γάμος σε αυτήν την ηλικία. Έγινε με έναν άνθρωπο που τον αγαπώ πολύ ακόμα, ακριβώς επειδή είχα αποφασίσει ότι θα κρατήσω το παιδί.

Μετά ο γάμος δεν κράτησε πολύ γιατί όταν είσαι σε μικρή ηλικία, μεγαλώνεις διαφορετικά και τα πράγματα δεν είναι λειτουργούν όπως τα ονειρευόσουν. Έτσι χωρίσαμε με τον μπαμπά της Δανάης με τον οποίο εξακολουθώ κι έχω εξαιρετικές σχέσεις γιατί υπήρχε καρπός σε αυτόν τον έρωτα. Οφείλαμε να διατηρήσουμε την ουσία της αγάπης» είπε η Βίκυ Σταυροπούλου.

Παρέμβαση στην εκπομπή, μέσω δήλωσής του, έκανε και ο Αλέξης Γεωργούλης, με τον οποίον είχε πρωταγωνιστήσει η Βίκυ Σταυροπούλου στην ιστορική, πλέον, σειρά «Είσαι το ταίρι μου».

«Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι ότι είναι αληθινή, είναι ένας άνθρωπος που ό,τι και αν έχει κάνει, είναι επειδή πιστεύει στον εαυτό της, δεν εγκαταλείπει με την πρώτη δυσκολία, είναι ένας άνθρωπος που άμα βάλει κάτι στο μυαλό της, το κάνει, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Θέλω πολύ να βρεθούμε στη σκηνή γιατί δεν έχεις το περιθώριο να πάρεις κάτι πίσω και της κάνω και ανοιχτή πρόταση» είπε αρχικά ο Αλέξης Γεωργούλης για τη Βίκυ Σταυροπούλου προχωρώντας στην αποκάλυψη:

«Μπροστά στις κάμερες είναι πολύ απολαυστική, όλο το συνεργείο είναι στραμμένο πάνω της, από τη μια φοβούνται τα διάφορα ατυχήματα, για παράδειγμα, στη σκηνή με το άλογο, που ανέβηκε την πρώτη φορά και έπεσε από την άλλη, τελικά κρατήθηκε αυτή η λύση, είναι βγαλμένα από τη ζωή τα γυρίσματα της Βίκυς. Δεν ξέρω αν αυτοσχεδιάζει, νομίζω ότι της βγαίνουν αυθόρμητα, είναι και αστείρευτα».

Παίρνοντας θέση για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του θεάματος, είπε πως «Κουράστηκα πάρα πολύ να βλέπω τον καθένα να λέει τη γνώμη του. Προς Θεού δεν λέω για τα θύματα λέω για όλο το μετά. Ο καθένας έβγαινε να πει το μακρύ και το κοντό του. Εγώ είμαι που τη γνώμη μου την κάνω πράξη. 22 χρόνια έχω ζήσει χαρές γιατί ήμουν τυχερή και την όποια δύναμη απέκτησα τη χρησιμοποίησα για το καλό. όλα τα υπόλοιπα θλίψη εμπιστεύομαι στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά κυρίως την συμπαντική δικαιοσύνη. Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες», τόνισε.

