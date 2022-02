Αθλητικά

Οπαδική βία: Αστυνομική έρευνα σε συνδέσμους

Μεγάλη αστυνομική έρευνα σε συνδέσμους οπαδών διαφόρων ομαδών.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε συνδέσμους οπαδών διαφόρων ομάδων στην Αττική.

Ίλιον, Περιστέρι και Ομόνοια είναι οι πρώτες περιοχές στις οποίες έχουν γίνει οι επιχειρήσεις.

Δεκάδες αστυνομικοί, από διάφορες Υπηρεσίες, που συμμετέχουν στην επιχείρηση πραγματοποιούν ελέγχους στους συνδέσμους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, έως αυτή την ώρα, τουλάχιστον, δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

Σε παράλληλες έρευνες που γίνονται στην Άρτα, συνελήφθη ένας άνδρας που είχε πάνω του σιδερογροθιά κι έναν σουγιά.

Την ίδια ώρα, χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε άλλο φίλαθλο συνδέσμου, ο οποίος δεν είχε άδεια λειτουργίας.

