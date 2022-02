Life

Κλόε Καρντάσιαν: Ποιος διάσημος άντρας της έκλεψε την καρδιά;

Τι είπε η ίδια σε follower στο instagram;

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση πως η Khloe Kardashian είναι ξανά ερωτευμένη και μάλιστα με τον Youtuber Harry Jowsey, που συμμετείχε και στο δημοφιλές ριάλιτι του Netflix, “Too Hot to Handle”.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η σελίδα Deuxmoi μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης από ένα ανώνυμο μήνυμα που δέχτηκε και δηλώνει ότι η επιχειρηματίας βγαίνει ραντεβού με τον Youtuber. O άγνωστος αποστολέας επικαλείται ως πηγή έναν «φίλο» που εργάζεται στα PR της Khloe, και είπε ότι η Khloe και ο Jowsey ήταν σε συνεχή επικοινωνία και ότι ο Jowsey «έστειλε μια Bentley» να παραδώσει λουλούδια στο σπίτι της Khloe.

