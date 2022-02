Πολιτική

Σακελλαροπούλου - Άγιος Σάββας: Επίσκεψη στο αντικαρκινικό νοσοκομείο

Το γενικό αντικαρκινικό νοσοκοκομείο επισκέφτηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, επισκέφθηκε το Γενικό Αντικαρκινικό- Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας».

Μετά το πέρας της επίσκεψης, η κυρία Σακελλαροπούλου δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, επισκέφθηκα το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθήνας “Ο Άγιος Σάββας”, όπου καθημερινά γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονται με πίστη και αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Θέλω να τους ευχαριστήσω και να εκφράσω την αμέριστη εμπιστοσύνη μας στην γνώση και την εμπειρία τους. Τους είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά προς τους συνανθρώπους μας, που βιώνουν μια δύσκολη ασθένεια. Ελπίδα όλων είναι ότι ο καρκίνος, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, με πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και πρόσβαση στη θεραπεία, μπορεί να ιαθεί και οι ασθενείς να αντιμετωπίσουν το αύριο με περισσότερη αισιοδοξία».

