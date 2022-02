Αθλητικά

Οπαδική βία: Μαρτυρίες οπαδών στον ΑΝΤ1 για τις βίαιες συμπλοκές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονη ανησυχία εκφράζουν μέχρι και οι οπαδοί για τα απανωτά επεισόδια βίας που σημειώνονται και μιλούν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου Έντονη ανησυχία εκφράζουν μέχρι και οι οπαδοί για τα απανωτά επεισόδια βίας που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες, στην Θεσσαλονίκη. Ένα μέλος των λεγόμενων "οπαδικών στρατών", μίλησε στον ΑΝΤ1.

"Και εδώ δεν είμαστε άγιοι, και εγώ δεν είμαι άγιος, έχω πλακωθεί πολλές φορές, καλό είναι να υπάρχουν αίματα…υπάρχουν σύνδεσμοι που είναι άντρο κακοποιών στοιχειων». Ο άνδρας αυτός δηλώνει ενεργός χούλιγκαν, φανατικός οπαδός μιας συγκεριμένης ομάδας της ΑΘήνας. Συμμετέχει συχνά σε επεισοδια και συμπλοκές με οπαδούς αντίπαλων ομάδων, αλλά ακόμη και αυτός όπως υποστηρίζει ξαφνιάζεται από την κλιμακούμενη σε σκληρότητα οπαδικη΄βία τςη Θεσσαλονίκης.

"Στην Θεσσαλονίκη έχουν στήσει συμμορίες και δέρνουν "

Ακόμη και ο επονομαζόμενος «Χάρος» ο νούμερο ένα φανατικός οπαδός της θήρας 7 για δεκαετίες, που συνελήφθη για την δολοφονία του άτυχου Φιλόπουλου στην Παιανία το 2007 αλλά αθωώθηκε, ακόμη και αυτός δηλώνει αηδιασμένος από τα τυφλά χτυπήματα των χουλιγκαν της Θεσσαλονίκης.

"Να βγαίνουν τώρα με αυτοκίνητα, με μηχανάκια και να βρίσκουν τον καθένα και τον μαχαιρώνουν, αυτά είναι καραγκιοζιλίκια. Έχω σιχαθεί όλη την κατάσταση, αφού έχω χάσει την σημασία να πηγαίνω στο γήπεδο", είπε και συμπλήρωσε: "στην εποχή τη δική μου υπήρχε βία αλλά ήταν «αντρίκια» πράγματα. Χτυπάγαμε με τα χέρια, άντε κανά ξύλο, καμιά πέτρα, σε «ντο υ». Τώρα να πας κάπου και να έχεις μαχαίρια πάνω σου. Θα φτάσουν να έχουν όπλα σιγά-σιγά". Ο κύκλος αίματος στον οπαδικο χώρο της Θεσσαλονίκης άνοιξε το 2017 , όταν ο Νάσος Κωνσταντίνου από την Κυπρο άφηνε την τελευταία του πνοή!

Ακολούθησαν σκληρές συμπλοκές, επιθέσεις με μαχαίρια, μέχρι που αρχές του ΄20 επαναλαμβάνεται το ίδιο τραγικό έργο : ο Τόσκο Μπόζατσισκι όπως και Νάσος Κωνσταντίνου σκοτώνεται από διερχόεμνο όχημα, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από καταδιώξη φανατικών οπαδών. Την επόμενη χρονιά σε οπαδική ενέδρα σε κεντρικό δρόμο της συμπρωτεύουσας βγαίνουν πιστόλια και τραυματίζονται δυο άτομα. Ένα μήνα αργότερα άγρια επεισόδια ξεσπουν στην Χαριλάου με δεκάδες καταστροφές σε οχήματα και κατατήματα, και μια εβδομάδα αργότερα στην Καλαμαρία σημειώνεται εμπρηστική επίθεση σε ΙΧ και μηχανές , με κατάληξη να τυλιχθεί στις φλόγες μια πολυκατοικία. Ειδήσεις σήμερα: Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας Κώστας Μπακογιάννης: Η μάνα μας είναι ένας απίστευτα δυνατός άνθρωπος Χανιά: Παιδιά στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)