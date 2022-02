Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη – “Παπα ΠΑΟΚ”: Ζητώ συγγνώμη από τον ίδιο και την οικογένειά του (βίντεο)

Ο πάτερ Χρήστος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με συγκίνηση για τον 19χρονο Άλκη που έφυγε τόσο άδικα από την ζωή.



Φανερά συγκινημένος για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη στην Θεσσαλονίκη μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πάτερ Χρήστος Μήτσιος, γνωστός ως Παπα ΠΑΟΚ.

Ο πάτερ Χρήστος δήλωσε ότι είναι σοκαρισμένος με την δολοφονία του 19χρονου, ωστόσο όπως είπε περίμενε ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.

«Φοβάμαι ότι ξυπνήσαμε, θα τα πούμε, θα γυρίσουμε πλευρό και θα ξανακοιμηθούμε» είπε χαρακτηριστικά και αναρωτήθηκε «ποιος είναι αυτός που τους δίνει το δικαίωμα να υπερασπίζονται την ομάδα τους χωρίς όρια».

Ο πάτερ Χρήστος τόνισε ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το όριο τους, τον εαυτό τους ακόμα και με ναρκωτικά.

Στην συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια είπε πως «θέλω να ζητήσω μια βαθιά συγγνώμη από τον Άλκη. Όλοι φταίμε που σε βάλαμε στα χώματα τόσο νωρίς. Ζητώ συγγνώμη και από τους γονείς του».

Ακόμα, ο πάτερ Χρήστος τόνισε ότι το ποδόσφαιρο ενώνει και σημείωσε ότι πρέπει να δώσουμε αγάπη σε όλους και να ζυμώσουμε πολιτισμό.

