Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη: μαρτυρία από οργανωμένο οπαδό για τους συνδέσμους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια “καυτή” κατάθεση για τα “ραντεβού θανάτου” και το όργιο παρανομιών μεταξύ των θερμοκέφαλων. Συγκλονίζει ο άνδρας με όσα λέει για τους ανηλεείς ξυλοδαρμούς και τις επιθέσεις.

Ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο, μια μαρτυρία «φωτιά» για όλα όσα αποτελούν «καθημερινότητα» για πολλούς θερμόαιμους φανατισμένους οπαδούς, που συμμετέχουν σε συνδέσμους φιλάθλων, παρουσίασε η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, στον απόηχο της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη στην Θεσσαλονίκη.

Ένα «στέλεχος» σε σύνδεσμο μεγάλης ομάδας, μίλησε στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη για τα «ραντεβού θανάτου» που δίνονται τακτικά και την τυφλή και ωμή βία στο «όνομα» της στήριξης αθλητικών συλλόγων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως έχει πάρει μέρος και ο ίδιος σε αρκετά από αυτά. Μάλιστα, περιέγραψε χαρακτηριστικά πως κάποια φορά, χτυπήθηκε πάρα πολύ ένας άνδρας, όμως τον εγκατέλειψαν αβοήθητο και αμέσως μετά «έτρεξα στην τηλεόραση για να δω εάν τον είχα σκοτώσει, γιατί δεν ήξερα».

Ακόμη, στην περιγραφή του που προκαλεί ανατριχίλα, το στέλεχος του συνδέσμου οργανωμένων οπαδών, λέει πως σε αυτούς τους χώρους κινούνται άτομα που έχουν σχέση με διάφορες παραβατικές συμπεριφορές και εγκληματικότητα, ενώ αίσθηση προκαλεί ο κυνισμός με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ανθρώπινη ζωή των οπαδών των… αντίπαλων ομάδων.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο άνδρας στον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Κατασχέσεις: “απειλή” για 1,3 εκατομμύρια πολίτες

Νεαρός κρατούμενος πέθανε από ανακοπή

Νεκρός 44χρονος από φωτιά σε σπίτι