Life

“The Batman”: Το μυστικό μήνυμα στην αφίσα της ταινίας - Πότε είναι ορατό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφίσα της ταινίας «The Batman» έχει μυστικό μήνυμα που γίνεται ορατό μόνο με...

Αφίσα της ταινίας «The Batman» που κυκλοφόρησε πρόσφατα περιέχει ένα μυστικό μήνυμα ορατό μόνο κάτω από μαύρο φως.

Στην ταινία, που θα αρχίσει να προβάλλεται τον Μάρτιο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον υποδύεται τον Μπρους Γουέιν/Batman, ενώ ο Πολ Ντάνο πρωταγωνιστεί ως ο κακός Riddler (Γρίφος).

Στην αφίσα της ταινίας της DC Comics εμφανίζονται o Batman και η Catwoman μαζί σε ένα πορτοκαλί φόντο με ένα σύμβολο του Γρίφου ορατό και χάρη σε ειδήμονα αποκαλύφθηκε μυστικό μήνυμα του.

Τα περίεργα σύμβολα του Γρίφου διακρίνονται σε όλη την αφίσα, μαζί με τις φράσεις «είσαι κι εσύ μέρος αυτού» και «μάθε γιατί», που είναι γραμμένες με κόκκινη γραμματοσειρά και φαίνονται μόνο με μαύρο φως (υπεριώδεις λαμπτήρες).

Ενώ η πλοκή εξακολουθεί να παραμένει μυστήριο, είναι σαφές ότι ο Riddler και ο Batman θα βρεθούν αντιμέτωποι.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον πρόσφατα παραδέχθηκε ότι η επιθυμία του να ενσαρκώσει τον ρόλο του Batman προκάλεσε σοκ στον ατζέντη του, ο οποίος υπέθετε ότι ο ηθοποιός ήθελε μόνο να υποδύεται «τελείως φρικιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι

Δολοφονία Άλκη - Άρης: Η ΚΑΕ τιμά την μνήμη του με μία συγκινητική κίνηση

Έρευνα - Τηλεργασία: Τι λένε οι Έλληνες εργαζόμενοι