Παράξενα

Αλκοόλ: λιπόθυμος ανήλικος από υπερβολική κατανάλωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το παιδί, που βρέθηκε λιπόθυμο από οικεία του πρόσωπα.

Ένα ανησυχητικό περιστατικό έγινε χτες το βραδύ σε περιοχή στον Αποκόρωνα Χανίων.

Ένας 16χρονος κατανάλωσε μεγάλη, για τα δικά του δεδομένα, ποσότητα αλκοόλ.

Ως συνέπεια ο ανήλικος λιποθύμησε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, αφού έγινε αντιληπτός από οικεία πρόσωπα.

Μάλιστα, η κατανάλωση αλκοόλ δεν έγινε σε κάποιο νυχτερινό μαγαζί διασκέδασης, αλλά στο σπίτι του ανήλικού.

Πάντως, μετά την ιατρική φροντίδα στο νοσοκομείο, το παιδί είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο το "σοκ" ήταν μεγάλο για την οικογένειά του.

Πηγή: flashnews.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Δημοπρασία: Πίνακας “ξεχασμένος” για χρόνια, πουλήθηκε… “χρυσάφι”

Κρήτη: βιασμός ανήλικης από τον σύζυγο της αδελφής της

Δολοφονία Άλκη: “βόμβα” Κούγια για φωτογραφία - “φωτιά” και τους ασύλληπτους δράστες (βίντεο)