Νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ευγένιος Β’ – Οι εικόνες της λαμπρής τελετής ενθρόνισης

Σε κλίμα συγκίνησης η ενθρόνιση του νέου αρχιεπισκόπου Κρήτης. Δείτε φωτογραφίες.

Με κάθε επισημότητα ενθρονίστηκε σήμερα στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά, ο νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος. Η τελετή ενθρόνισης έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ευχήθηκε στο νέο αρχιεπίσκοπο, σημειώνοντας ότι είναι σίγουρος πως θα είναι ένας άξιος συνεχιστής της μακραίωνης ιστορίας της Κρήτης και πως θα κομίσει το πνεύμα ανανέωσης που πάντα χρειάζεται η Εκκλησία, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών που αλλάζουν.

Τον νέο αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο τον Β', υποδέχθηκε με προσφώνηση ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, που χαρακτήρισε ιστορική την ημέρα για το νησί και την πόλη του Ηρακλείου, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή του.

Ο κ. Λαμπρινός ευχήθηκε εκ μέρους του δήμου και των πολιτών, υγεία και δημιουργικό έργο στον νέο αρχιεπίσκοπο, συμπληρώνοντας ότι «θα μας βρείτε συμπαραστάτες στο έργο σας, για το καλό του τόπου και των πολιτών, που δοκιμάζονται ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια, και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας για να προχωρήσουν στον δρόμο της προκοπής, της κοινωνικής συνοχής, και της αλληλεγγύης».

Κατά την άφιξη του στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά όπου συγκεντρωμένοι φώναζαν «άξιος» μέλη της συνοδείας του νέου αρχιεπισκόπου κρατούσαν στα χέρια τους μια εικόνα του Αγίου Μήνα, κειμήλιο όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κ. Ευγένιος κατά την αντιφώνησή του, καθώς αυτή την εικόνα κρατούσε μαζί του ο παππούς του που έφτασε ως πρόσφυγας στην Κρήτη, από τη Μικρά Ασία.

Στην αντιφώνηση του ο νέος Αρχιεπίσκοπος δήλωσε συγκινημένος και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «έρχομαι ως πατέρας αυτής της μεγάλης οικογένειας με μια αγκαλιά που είναι ανοιχτή για όλους. Αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε».

Εντός του ναού που έγινε η τελετή ενθρόνισης βρίσκονταν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, οι εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριάρχη, εκπρόσωποι από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, την Εκκλησία της Ελλάδας και την Εκκλησία της Κύπρου, εκπρόσωποι από το Όρος Σινά, όπως επίσης εκπρόσωποι της πολιτείας, τοπικών αρχών και φορέων, κληρικοί και εκπρόσωποι μοναστικών αδελφοτήτων.

Ο νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης στον ενθρονιστήριο λόγο του εξέφρασε τη συγκίνησή του, έκανε μια αναδρομή της πορείας του μέχρι σήμερα ενώ μίλησε με λόγια αγάπης για τους πιστούς.

Ανάμεσα σε αυτά που ανέφερε ο νέος αρχιεπίσκοπος ήταν η επιθυμία του να υπηρετήσει με αγάπη, ενότητα και αδελφοσύνη, την Εκκλησία της Κρήτης.

«Ελάτε λοιπόν μαζί να διακονήσουμε κατά την Σεπτή αυτή Πατριαρχική προτροπή καί μέ αυτήν τήν προοπτική, μέ ζέση πίστεως, με αγάπη Θεού με διάκριση και ταπείνωση, λαμβάνοντας καί δίδοντας μαθήματα πνευματικής ελευθερίας, για να επαληθεύεται αυτό που ο Εθνικός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς, έγραψε κάποτε: “Είμαι από τήν Κρήτη. από τό νησί πού δέν γερνάει, δεν γέρνει, καί σκλαβωμένο, αασκλάβωτο πάντα να'ναι, για νά δίνει μαθήματα λευτεριάς”» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ευγένιος.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι «η Εκκλησία μας καλείται να εμπνεύσει στους ανθρώπους αυτά που θα τους βγάλουν από τα σημερινά αδιέξοδα. Να τους υπομνήσει πως είναι εικόνες του Θεού, παιδιά του ίδιου Πατέρα και αδελφοί μεταξύ τους, με ένα και μόνο προορισμό και σκοπό, τη σωτηρία. Να τους πει πως δεν υπάρχει αμαρτία που να ξεπερνά το μέγεθος της αγάπης του Θεού πως στην αγκαλιά όλοι έχουμε θέση. Να τους μάθει πως έσχατο και τραγικό ανθρώπινο λάθος είναι μόνο η αμετανοησία. Πως η μόνη δυστυχία που δεν διορθώνεται είναι να βρεθείς μια μέρα χωρίς να μετανοείς μπροστά στο πρόσωπο που συγχωρεί«.

Ο νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης αναφέρθηκε και στην πανδημία λέγοντας «δυστυχώς κατέδειξε πόσο βαθειά ριζωμένη μέσα στον κοινωνικό χώρο είναι η αλαζονεία και η εσωστρέφεια, η σύγχυση και ο φανατισμός. Το μεγάλο πρόβλημα του ιού ως μη όφειλε, πως υπάρχουν και κυκλοφορούν δυστυχώς πνευματικοί και κοινωνικοί, που απειλούν την υγεία μας, απειλούν αυτήν ακόμη τη χριστιανική μας ιδιότητα, αφού ο χριστιανός είναι αδύνατον να είναι φονταμενταλιστής και φανατικός. Κάποιοι ?δελφοί μας ?πό πιστοί γίνονται εύπιστοι, αφήνοντας το Ευαγγέλιο, αναζητούν ψευδοευαγγελιστές. Λησμονούν το θαύμα της ?κκλησίας, το Χριστό πού διασχίζει την ιστορία, και ψάχνουν εναγώνια “θαύματα” και “θαυματοποιούς”. Και ακόμη κάποιοι ιδιωτικοποιούν την πίστη, κάτι πού καμία σχέση δεν έχει με την αποστολική παράδοση της Εκκλησίας».

Στην τελετή ενθρόνισης του νέου αρχιεπισκόπου Κρήτης εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, βρέθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ ο Γιάννης Ραγκούσης, η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, βουλευτές από όλη την Κρήτη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και τοπικών αρχών.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής ενθρόνισης που ήταν σύμφωνη με τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, ακολουθεί γεύμα που θα παραθέσει ο κ. Ευγένιος, τον οποίο οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν και να συγχαρούν το απόγευμα μετά τον εσπερινό στον 'Αγιο Τίτο και αύριο Κυριακή 6 Φεβρουαρίου μετά τη θεία λειτουργία στον 'Αγιο Μηνά.

