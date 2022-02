Αθλητικά

Δολοφονία Άλκη - Άρης: Τίμησαν τη μνήμη του στον αγώνα με το Βόλο

Η διακοπή στο 19ο λεπτό του αγώνα και η συγκινητικές αφιερώσεις από την εξέδρα.

Ακόμη ένα συγκινητικό σκηνικό στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του Άρη, που δολοφονήθηκε άγρια στη Θεσσαλονίκη έγινε στον αγώνα του Άρη με τον Βόλο.

Συγκεκριμένα, το 19ο λεπτό μεταξύ του Άρη και του Βόλου δεν παίχθηκε ποτέ καθώς για ένα λεπτό οι ποδοσφαιριστές έμειναν σταθεροί στις θέσεις τους,

Έπειτα οι οπαδοί του Άρη φώναξαν «Άλκη ζωντανός, πάντα Αρειανός» και όλοκληρο το γήπεδο αλλά και οι παίκτες ξέσπασαν σε χειροκρότημα.

Από την έναρξη του παιχνιδιού κατατέθηκαν στεφάνια ενώ στις κερκίδες υπήρχαν συνθήματα για τον 19χρονο Άλκη.

