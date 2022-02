Πολιτική

Τσίπρας: Εκλογές τώρα γιατί δεν πάει άλλο

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα στο 6% και μια σειρά άλλων μέτρων ανακούφισης, θα φέρει μια Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της.

"Εκλογές άμεσα για να δοθεί δημοκρατική διέξοδος στα αδιέξοδα Μητσοτάκη", ζητά σε συνέντευξή του στην "Αυγή της Κυριακής", ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

"Ζητάμε εκλογές γιατί δεν πάει άλλο", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και εξηγεί: "Γιατί κάθε μέρα που περνάει πεθαίνουν δεκάδες αβοήθητοι συνάνθρωποί μας. Ξεπαγιάζουν εκατομμύρια οικογένειες, που βλέπουν το έτσι κι αλλιώς πενιχρό εισόδημα τους να το εξανεμίζει η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία. Πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα σήψης στις κορυφές της εξουσίας. Και η ανασφάλεια, ο φόβος για το αύριο, διατρέχει όλη την κοινωνία. Οι εκλογές είναι η μόνη δημοκρατική διέξοδος από αυτή την κατάσταση πολιορκίας".

Ο κ. Τσίπρας υπόσχεται ότι θα επαναφέρει το Δ στην Επιχείρηση Ηλεκτρισμού και αναπτύσσει τις θέσεις του για την αντιμετώπιση της ακρίβειας: "Με την εκλογή της νέας κυβέρνησης θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, γεγονός που θα συμπαρασύρει όλα τα μισθολογικά κλιμάκια στον ιδιωτικό τομέα. Θα μηδενίσουμε, ή θα μειώσουμε δραστικά το χρέος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε εξαιτίας της πανδημίας.

Και θα προχωρήσουμε σε προσωρινά μέτρα ανακούφισης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για όσο διαρκεί η κρίση. Όπως η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, στο κατώτατο όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, στον κατώτατο συντελεστή του 6%. Ταυτόχρονα θα βάλουμε μόνιμα και αποφασιστικά τέρμα στην ασυδοσία των καρτέλ".

Για τις αλλαγές στο κόμμα που έχει προτείνει λέει ότι "όραμά μου είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ το πιο δημοκρατικό κόμμα στην Ευρώπη".

