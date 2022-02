Κόσμος

Κορονοϊός: αντιεμβολιαστής βιολόγος αρνήθηκε την διασωλήνωση και πέθανε

Συγκλονίζει το κίνημα των αντιεμβολιαστών στην Ιταλία η απώλεια του βιολόγου, ο οποίος είχε πάρει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, πνέοντας μένεα κατά των εμβολίων.

Ο βιολόγος Φράνκο Τρίνκα, υποστηρικτής των Ιταλών αντιεμβολιαστών, μολύνθηκε από κορονοϊό και έχασε την μάχη για την ζωή.

Ο Τρίνκα πέθανε σε ηλικία 69 ετών στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Περούτζια, στην κεντρική Ιταλία.

Τους περασμένους μήνες είχε υποστηρίξει ότι ο κορονοϊός θα έπρεπε να θεραπεύεται με βιταμίνες.

Είχε πάρει μέρος σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές αφιερωμένες στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αμφισβητώντας και την χρησιμότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Ιταλός βιολόγος αρνήθηκε, μέχρι την τελευταία στιγμή, να δώσει, στους γιατρούς, την αναγκαία συναίνεση για να διασωληνωθεί.

Πρόκειται για ακόμη μια τραγωδία με αντιεμβολιαστές που απασχολεί την κοινή γνώμη στην Ιταλία, μετά από τον χαμό, μέσα σε λίγες εβδομάδες, των γονιών και των τριών παιδιών μιας οικογένειας αρνητών.