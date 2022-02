Οικονομία

Στύλιος για μπλόκα αγροτών: πολιτικά υποκινούμενα, σε περίοδο χωρίς δουλειές στα χωράφια (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα μέτρα στήριξης των αγροτών, τις κινητοποιήσεις και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων στην αγορά.

«Είμαστε σε μια περίοδο που επαναλαμβάνεται το φαινόμενο των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς αυτήν την περίοδο δεν γίνονται και πολλές καλλιεργητικές εργασίες», είπε ο Υφυπο0υργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Στην συνέντευξη του στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Γιώργος Στύλιος είπε ακόμη πως «οι αγροτικές κινητοποιήσεις υποκινούνται από συγκεκριμένο κόμμα. Οι αγρότες που πρωτοστατούν ανήκουν στο ΚΚΕ, είναι γνωστό σε όλους αυτό».

Όπως σημείωσε ο κ. Στύλιος, ενώ οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους και έχουν σχεδιάσει τα πρώτα μπλόκα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, «είμαστε σε διαρκή διάλογο με τους αγρότες. Σε σχέση με την αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, έχει υπογραφεί η απόφαση για μεγάλη επιδότηση των αγροτών για τους λογαριασμούς ρεύματος. Το αγροτικό πετρέλαιο καταργήθηκε το 2016 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επανήλθε φέτος για πάνω από 220.000 αγρότες, που θα έχουν πετρέλαιο με τιμή μειωμένη κατά 25%. Υπάρχει επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών. Υπάρχουν μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που έχουν ήδη αποφασιστεί».

«Πιστεύουμε πως με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί έχει ικανοποιηθεί η πλειοψηφία των αγροτών», εκτίμησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισημαίνοντας ακόμη πως «με τα μέτρα στήριξης που λαμβάνονται, θα υπάρξει και αποκλιμάκωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων».

Απαντώντας σε ερωτήματα, σχετικά με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και την ανάγκη των αγροτών να βοηθηθούν άμεσα με «ζεστό χρήμα», ο κ. Στύλιος είπε πως «πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν το 2021 για αποζημιώσεις λόγω κακοκαιρίας. Έχουμε καταφέρει μέσα στο ίδιο έτος να δίνονται οι αποζημιώσεις. Κάθε χρόνο δίνεται από τις κοινοτικές ενισχύσεις ποσό 2 δις ευρώ στους αγρότες μας. Είναι άλλο πράγμα τα κυβερνητικά μέτρα για τους αγρότες. Άλλο πράγμα είναι οι αποζημιώσεις. Είναι διαφορετικοί κουμπαράδες για τους αγρότες».

