Αιγαίο: Υπερπτήσεις από μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πραγματοποίησε υπερπτήση, σήμερα, Κυριακή 6 Φεβρουαρίου, στις 15:18 πάνω από την Κανδελιούσα στα 19.000 πόδια.

Νωρίτερα, στις 9:17 το πρωί, το ίδιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη νησίδα Αστακίδα Κάσου στα 19.000 πόδια.

Και στις δυο περιπτώσεις, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

