Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Καταιγιστικοί οι Καταλανοί

Μνήμες από την ομαδάρα του παρελθόντος ξύπνησε η νέα Μπαρτσελόνα του Τσάβι.

Η νέα Μπαρτσελόνα του Τσάβι έδειξε σήμερα μέρος των μεγάλων δυνατοτήτων της, καθώς επικράτησε άνετα στο ντέρμπι, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του ισπανικού πρωταθλήματος, της Ατλέτικο Μαδρίτης με 4-2.

Η ομάδα της Βαρκελώνης ήταν σαφώς καλύτερη και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους πρωταθλητές, μολονότι ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8 λεπτό με τον Γιανίκ Καράσκο.

Οι «μπλαουγκράνα» αντεπιτέθηκαν και πήραν τη νίκη με τα γκολ των ‘Αλμπα (10'), Γκαβίρα (21'), Αραούχο (43'), και Ντάνι Αλβες (49'), ο οποίος αποβλήθηκε στο 69ο λεπτό.

Νωρίτερα, ισόπαλο χωρίς γκολ (0-0) έληξε το ματς στο «Μεστάγια» μεταξύ της Βαλένθια και της Σοσιεδάδ. Και οι δύο ομάδες έχασαν ευκαιρίες με τον διαιτητή να δίνει έξι κίτρινες κάρτες.

