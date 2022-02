Κοινωνία

Ομηρία - Παλλήνη: συνελήφθη ο άνδρας

Αίσιο τέλος δόθηκε στο περιστατικό ομηρίας που είχε σημάνει το βράδυ της Κυριακής στην Παλλήνη.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μίας οικογένειας στην Παλλήνη που την κρατούσε όμηρη ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε ψυχολογικά προβλήματα και είχε κλειστεί στο σπίτι με την οικογένειά του ενώ στο σημείο είχαν μαζευτεί ισχυρές δυνάμεις και διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, πριν από λίγο, έπειτα από επέμβαση της ΕΚΑΜ, ο άνδρας που κρατούσε ομήρους σε διαμέρισμα, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στην Παλλήνη, μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κάποιο όπλο στην κατοχή του άνδρα, οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Σημειώνεται, ότι αυτή την ώρα οδηγείται σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

