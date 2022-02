Αθλητικά

Serie A: Πήρε φωτιά… η κορυφή!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας βαθμός χωρίζει τις τρεις πρωτοπόρους. Μεγάλη γκέλα για την αντίπαλο του Ολυμπιακού, Αταλάντα.

Η Νάπολι δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά πήρε τη νίκη στη Βενετία, επικρατώντας με 2-0 της Βενέτσια, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Serie A.

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι με τους τρεις αυτούς βαθμούς παραμένει στη διεκδίκηση του τίτλου και μάλιστα έπιασε στη δεύτερη θέση τη Μίλαν, ένα βαθμό μόλις πίσω από την κορυφή και την Ίντερ.

Νωρίτερα, η Κάλιαρι ανέτρεψε τα προγνωστικά, επικρατώντας στο Μπέργκαμο της Αταλάντα με 2-1. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League είχε μέτρια απόδοση, ενώ της στοίχισε και η αποβολή του τερματοφύλακα της Χουάν Μούσο στο 53ο λεπτό.

Από την πλευρά της η ομάδα της Σαρδηνίας, με τον Χαράλαμπο Λυκογιάννη στην αρχική ενδεκάδα και τον Χρήστο Κουρφαλίδη να μπαίνει αλλαγή στο 88ο λεπτό, πήρε τη μεγάλη νίκη, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Γκαστόν Περέιρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: η ημέρα που ξεκληρίστηκε η κορυφαία ομάδα

Πέθανε η Μαριανίνα Κριεζή

Δολοφονία Άλκη: Συλλήψεις και νέα εντάλματα