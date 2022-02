Κοινωνία

Καλάβρυτα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς των αναρριχητών

Τα ακριβή αίτια του θανάτου των τριών αναρριχητών θα προσδιορίσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Συγκλονισμένη παρακολούθησε όλη η Ελλάδα την τραγωδία με τους τρεις αναρριχητές, οι βρέθηκαν νεκροί την Κυριακή (06.02.022) κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής η επιχείρηση μεταφοράς των σορών τους.

Οι σοροί των τριών ορειβατών – αναρριχητών εντοπίστηκαν νεκροί σε απόκρυμνη χαράδρα στα Υδατα της Στυγός, στο Χελμό, και αρχικά μεταφέρθηκαν στο χωριό Μεσορούγγι Ακράτας. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Η σορός του πρώτου θύματος παρελήθφη από το ερπυστριοφόρο της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Κυριακής (06.02.2022). Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς των θυμάτων που περίμεναν στο χωριό Μεσορούγγι Ακράτας.

Στην επιχείρηση μεταφοράς έλαβαν μέρος, 23 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο. Ακράτας, η Ο.Ο.Ε.Δ. (Ορειβατική Ομάδα Έρευνας – Διάσωσης) της 6ης ΕΜΑΚ με ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, ομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνδρομή παρείχαν, 12 μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ), οκτώ εθελοντές ως οδηγοί βουνού και ως ορειβάτες, δύο ελικόπτερα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

