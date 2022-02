Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστραλία: Ανοίγει και πάλι τα σύνορα της

Τι ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

Την απόφαση να ανοίξει και πάλι τα σύνορά της πήρε η Αυστραλία σε όλους τους ξένους τουρίστες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού από την 21η Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο άνοιγμα των συνόρων σε τουρίστες περίπου δύο χρόνια μετά την επιβολή αυστηρών περιορισμών στην Αυστραλία, οι οποίοι συγκαταλέγονταν στους πιο αυστηρούς στον κόσμο για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

«Αν είσαστε πλήρως εμβολιασμένοι, ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε ξανά στην Αυστραλία», δήλωσε ο Μόρισον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. Διευκρίνισε ότι οι αυστραλιανές αρχές «θα ξανανοίξουν τα σύνορα σε όλους τους κατόχους θεωρήσεων διαβατηρίου από την 21η Φεβρουαρίου».

Η κυβέρνησή του είχε αρχίσει τη διαδικασία ανοίγματος των συνόρων κατά φάσεις στα τέλη της περασμένης χρονιάς, επιτρέποντας την είσοδο σε μετανάστες εργαζόμενους υψηλού επιπέδου ειδίκευσης, ξένους φοιτητές και λιγοστούς τουρίστες.

