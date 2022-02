Αθλητικά

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Η Σενεγάλη νίκησε την Αίγυπτο στη “ρώσικη ρουλέτα”

Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, η εθνική ομάδα της Σενεγάλης, πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της Αφρικής.

Το πρώτο τρόπαιο Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στην Ιστορία της, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες που είχε στο παρελθόν (2002 και 2019), κατέκτησε απόψε η Σενεγάλη. Μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, που διεξήχθη στη Γιαουντέ και κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, η ομάδα του Αλιού Σισέ επικράτησε με 4-2 (0-0 ο κανονικός αγώνας και η παράταση) της πολυνίκη του θεσμού Αιγύπτου (7 κατακτήσεις) και πανηγύρισε το παρθενικό της τίτλο στον θεσμό.

Μετά από 4 σερί αγώνες που οδηγήθηκαν στην παράταση και δύο νίκες στα πέναλτι (Καμερούν και Ακτή Ελεφαντοστού) αυτή την φορά οι «Φαραώ» δεν τα κατάφεραν στη «ρώσικη ρουλέτα». Ένα δοκάρι του Αμπντελμονέμ στη δεύτερη εκτέλεση και μία απόκρουση του Μεντί στο 4ο του Λασίν, έδωσαν την ευκαιρία στην Σενεγάλη, που έχασε μόνο ένα πέναλτι με τον Σαρ, να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της διοργάνωσης που έλαβε χώρα στο Καμερούν.

Οι νικητές, που είδαν τον Σαντιό Μανέ στο 7΄ να μην μπορεί να σκοράρει με πέναλτι, ολοκλήρωσαν αήττητοι το τουρνουά (5 νίκες και 2 ισοπαλίες), με μόλις 2 γκολ παθητικό, ενώ συμπλήρωσαν 18 επίσημα ματς χωρίς να γνωρίζουν τι θα πει ήττα.

Όσον αφορά την Αίγυπτο, που έχασε την ευκαιρία να φτάσει στο 8ο τρόπαιο, παρέμεινε χωρίς νίκη στην κανονική διάρκεια της νοκ άουτ φάσης. Κράτησε ανέπαφη την εστία της στα 5 από τα 7 παιχνίδια που έδωσε και μετά την ήττα της πρεμιέρας από τη Νιγηρία μέτρησε 2 νίκες και 4 ισοπαλίες.

