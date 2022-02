Life

“Το Πρωινό” - Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η έξοδος με την σύζυγό του πριν το Δικαστήριο (βίντεο)

Τι δήλωσαν στο "Πρωινό" οι δικηγόροι των γυναικών που καταγγέλουν τον Παναγιωτόπουλο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ερχόμενη Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, θα βρεθεί στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια, το Πλημμελειοδικείο θα πρέπει να ορίσει σύμφωνα με αυτούς τους όρους νέα ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο πρώην παρουσιαστής, κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό βλάβης αλλού.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή "Το Πρωινό" ο κ. Λύτρας ανέφερε ότι η 28χρονη εντολέας του εντόπισε και τρίτο βίντεο με προσωπικές της στιγμές σε άλλη ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου που δεν γνώριζαν και είχε αναρτηθεί από τον ίδιο, με αποτέλεσμα να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Και συμπλήρωσε "θα καταθέσει αγωγή άνω των 200.000 ευρώ, παρότι η ζημιά είναι ανεπανόρθωτη".

Καταλήγοντας, ο Απόστολος Λύτρας εστίασε στη δυσκολία του να αφαιρεθούν αυτά τα βίντεο από το Διαδίκτυο.

