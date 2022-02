Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Πλεύρης: Τις επόμενες μέρες οι αποφάσεις για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θέμα θα τεθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, αλλά υπάρχει ανησυχία για τις μεγάλες συγκεντρώσεις.

Στο τραπέζι της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων θα τεθεί τις επόμενες ημέρες το θέμα διεξαγωγής των καρναβαλιών και των αποκριάτικων εκδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα που ξεκινούν στο τέλος Φεβρουαρίου, δήλωσε στο ραδιόφωνο του skai, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης σημειώνοντας ωστόσο ότι προκαλούν ανησυχία οι μεγάλες συγκεντρώσεις.

Πάντως, ξεκαθάρισε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να γυρίσουμε στην πλήρη κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Για τους 300.000 πολίτες που έχουν συμπληρώσει 7 μήνες και δεν έχουν κάνει τρίτη δόση σημείωσε ότι στερούνται προνόμια εισόδου σε κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης και επίσης θα χρειάζεται να κάνουν και rapid test για την προσέλευση στην εργασία.

Δήλωσε επίσης ότι όσοι έχουν ενεργό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα χωρίς την υποχρέωση αρνητικού τεστ, εφόσον προέρχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, καθώς και από τις 33 χώρες εκτός Ένωσης που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα ψηφιακού πιστοποιητικού.

Για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς που είναι σε αναστολή ανέφερε ότι στις 31 Μαρτίου θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση είτε αν θα ανανεωθεί η αναστολή τους είτε αν ο εμβολιασμός τους πρέπει να καταστεί υποχρεωτικός και όσοι δεν εμβολιαστούν, να μείνουν εκτός ΕΣΎ.

Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να οδηγηθούμε σε συμπράξεις δημοσίου - ιδιωτικού τομέα στο χώρο των νοσοκομείων που θα έχουν μόνο έναν ωφελούμενο, τον ασθενή. Εξήγησε ότι 35 συνάνθρωποι μας που περίμεναν 7-8 μήνες για να κάνουν εν μέσω πανδημίας εγχειρήσεις, τις έκαναν σε ιδιωτικές κλινικές, χωρίς να πληρώσουν τίποτα καθώς το κράτος παρείχε υπηρεσίες στον πολίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Πρώην ποδοσφαιριστής ανάμεσα στους συλληφθέντες

Καλάβρυτα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς των αναρριχητών

Ερντογάν: Συλλήψεις για tweets μετά την ανακοίνωση ότι νοσεί με κορονοϊό