Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ: Τα ζευγάρια του Final 4

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και Προμηθέας Πατρών, μπήκαν στην κληρωτίδα, στα γραφεία της ΕΟΚ.

Δεν «έβγαλε» ντέρμπι «αιωνίων» η κλήρωση για τους ημιτελικούς του φάιναλ φορ στο Κύπελλο μπάσκετ των ανδρών που πραγματοποιήθηκε σήμερα (7/2) στα γραφεία της ΕΟΚ. Τα ζευγάρια που ανέδειξε η κλήρωση είναι τα Προμηθέας-Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός-ΑΕΚ, με αποτέλεσμα οι δύο «αιώνιοι» να μπορούν να τεθούν αντιμέτωποι μόνο στον τελικό του φάιναλ φορ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος τίτλος της σεζόν θα κριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου το διάστημα 18-20 Φεβρουαρίου.

Παναθηναϊκός και Προμηθέας αναμετρήθηκαν στον περυσινό τελικό του Κυπέλλου, όπου το «τριφύλλι» επιβλήθηκε 91-79 στο ΟΑΚΑ και κατέκτησε το τρόπαιο για 20ή φορά στην Ιστορία του.

Το «παρών» στην κλήρωση, εκπροσωπώντας τις τέσσερις ομάδες, έδωσαν οι κύριοι Αλεξίου και Χήνας από την ΑΕΚ, Λεπενιώτης από τον Ολυμπιακό, Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Καλαϊτζής και Ντίνος από τον Παναθηναϊκό και Μήλας, Τριανταφυλλίδης από τον Προμηθέα Πάτρας.

