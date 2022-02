Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: Νέα γυρίσματα ταινίας του Χόλυγουντ

Νέα χολυγουντιανή παραγωγή πρόκειται να γυριστεί στη Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση των παραγωγών με τον Απόστολο Τζιτζικώστα.

Μια νέα χολιγουντιανή κινηματογραφική παραγωγή που θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η Χαλκιδική, ανακοίνωσαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Αμερικανός παραγωγός της χολιγουντιανής εταιρίας Millennium Media, Robert Van Norden.

Οι κ.κ. Τζιτζικώστας και Van Norden, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου και στελεχών του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συναντήθηκαν στο γραφείο του Περιφερειάρχη και συζήτησαν τις λεπτομέρειες για την προετοιμασία της νέας χολιγουντιανής ταινίας, που θα γυριστεί στην περιοχή.

Τα γυρίσματα της ταινίας “The Bricklayer” θα αρχίσουν στις 15 Μαρτίου και θα έχουν διάρκεια δύο μηνών, με κεντρικό πρωταγωνιστή τον Aaron Eckhart και συμπρωταγωνίστρια την Nina Dobrev. Ο σκηνοθέτης Renny Harlin είναι από τους παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτες ταινιών δράσης, γνωστός για σημαντικές εμπορικές επιτυχίες θρίλερ, όπως το Die Hard 2, το Cliffhanger και το Long Kiss Goodnight.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Τζιτζικώστας σε δηλώσεις του ανακοίνωσε όλα τα στοιχεία για τη νέα κινηματογραφική παραγωγή: “Η νέα χολιγουντιανή παραγωγή είναι ένα κατασκοπευτικό θρίλερ βασισμένο σε βιβλίο, που έχει ήδη εκδοθεί. Το σημαντικό στη νέα ταινία είναι ότι η πλοκή της εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στα στούντιο της Millennium, στη Θέρμη, σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως είναι η Χαλκιδική. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν χώροι του Λιμανιού, του Αεροδρομίου, των έργων για την κατασκευή του Μετρό, των Τειχών της Άνω Πόλης, της Αριστοτέλους, της Πλατείας Εμπορίου, το Καπάνι, η Ίωνος Δραγούμη, άλλες περιοχές δήμων εντός και εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος και άλλων νομών της Κεντρικής Μακεδονίας. Το γεγονός ότι η ταινία θα εκτυλίσσεται στη Θεσσαλονίκη σημαίνει ότι θα είναι πολύ αυξημένη η εμπλοκή Ελλήνων ηθοποιών, ενώ θα χρειαστούν και περίπου 3.000 βοηθητικοί ηθοποιοί στα γυρίσματα. Σκηνές της ταινίας θα γυριστούν και στα ελληνικά. Πρόκειται για μια σπουδαία κινηματογραφική παραγωγή, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2023”.

Ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε ότι η σπουδαιότητα της ταινίας για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας είναι μεγάλη: “πρωτίστως για την οικονομία της περιοχής, καθώς θα απασχοληθούν χιλιάδες εργαζόμενοι. Όχι μόνο ηθοποιοί, αλλά και εργαζόμενοι από τον κατασκευαστικό και μια σειρά άλλους κλάδους για την παραγωγή της ταινίας. Επίσης, εκτός από τους χιλιάδες εργαζόμενους και τις εκατοντάδες επιχειρήσεις, που θα εμπλακούν, στη συγκεκριμένη ταινία θα προκύψει και τεράστια προβολή της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας παγκοσμίως. Κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τη σημαντική προσπάθεια που κάνουμε για την προώθηση της Κεντρικής Μακεδονίας στο εξωτερικό, τόσο ως τόπου γυρισμάτων οπτικοακουστικών παραγωγών, όσο και ως τουριστικού προορισμού. Ο προϋπολογισμός της ταινίας ανέρχεται στα 21 εκ. ευρώ και αυτά τα χρήματα θα εισρεύσουν στην τοπική οικονομία και θα ενισχύσουν αποφασιστικά πολλές επιχειρήσεις, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας”.

Ο Περιφερειάρχης επισήμανε τη σημαντική συμβολή του Film Office, που πρώτη στην Ελλάδα δημιούργησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσέλκυση νέων κινηματογραφικών παραγωγών και στην πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει στις εταιρίες παραγωγής, ώστε να υλοποιούνται τα γυρίσματα στην ώρα τους και απρόσκοπτα, χωρίς να ανατρέπεται ο προϋπολογισμός των ταινιών και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ο κ. Τζιτζικώστας απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, υπογράμμισε ότι “όπως είχαμε ανακοινώσει μέσα στο 2022 στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι να γίνουν στην περιοχή τα γυρίσματα πέντε έως έξι κινηματογραφικών παραγωγών. Ωστόσο, αυτό εξαρτάται άμεσα κι από την πορεία της πανδημίας, η οποία δυστυχώς δημιουργεί ήδη καθυστερήσεις”.

Ο Περιφερειάρχης απηύθυνε έκκληση στους εμπλεκόμενους φορείς και αρχές της περιοχής να διευκολύνουν το έργο των παραγωγών της ταινίας στο δίμηνο των γυρισμάτων, ενώ σημείωσε ότι λόγω των γυρισμάτων είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξει κάποια αναστάτωση και ταλαιπωρία των πολιτών από κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις, ζητώντας την υπομονή των πολιτών. “Οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα να γυρίζονται οπτικοακουστικές παραγωγές στην περιοχή μας και το απέδειξαν και στις προηγούμενες ταινίες που γυρίστηκαν εδώ. Μέσα από αυτές τις ταινίες προβάλλουμε τον τόπο μας, δείχνουμε ποια είναι η πραγματική Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία και ταυτόχρονα βοηθάμε χιλιάδες συμπολίτες μας να βρουν δουλειές και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τους”, σημείωσε.

Ο κ. Van Norden επισήμανε: “Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα γυρίσουμε ακόμη μια ταινία στη Θεσσαλονίκη, όμως αυτή τη φορά δεν θα μετατρέψουμε τη Θεσσαλονίκη σε Μαϊάμι ή σε κάτι άλλο από αυτό που είναι. Η Θεσσαλονίκη θα είναι ο τόπος όπου εξελίσσεται η ταινία κι αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Μέσα από την ταινία παρουσιάζουμε για πρώτη φορά τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία σε όλο τον κόσμο ως ένα καινούργιο σκηνικό. Θα δείξουμε την πόλη όπως είναι: ένα σύγχρονο αστικό κέντρο με μεγάλη Ιστορία και ρίζες στο παρελθόν. Μεγάλο μέρος του παγκόσμιου κοινού θα δει έναν καινούργιο τόπο στον κινηματογράφο, που δεν έχει ξαναδεί κι έτσι θα κάνουμε τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία γνωστή σε εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια οπτικοακουστική βιομηχανία άλλωστε ψάχνει πάντα για νέες περιοχές, για κάτι καινούργιο, για κάτι διαφορετικό. Είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα και για εμάς. Η φιλοξενία της πόλης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι υπέροχη και η συνεργασία μας ειδικά με τον Περιφερειάρχη και το Film Office της Περιφέρειας είναι εξαιρετική. Γι’ αυτό και έπειτα από συζήτηση με τον κ. Τζιτζικώστα θέλαμε να γυρίσουμε μια ταινία, που να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη κι όχι να χρησιμοποιήσουμε την πόλη και την περιοχή ως τόπο γυρισμάτων. Έτσι αποφασίσαμε αντί η πλοκή να είναι στο Βερολίνο, όπως στο βιβλίο, να αναπροσαρμόσουμε τα πράγματα και ο τόπος που θα εξελίσσεται η ταινία να είναι η πραγματική Θεσσαλονίκη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία τόσο για την ταινία και για την παραγωγή, όσο και για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας”.

Ο κ. Van Norden μάλιστα ανακοίνωσε ότι στόχος της Millenium είναι η συγκεκριμένη ταινία να έχει και συνέχειες (sequel).

Το “The Bricklayer” είναι η τρίτη ταινία της Millennium Media και των Nu Boyana Film Studios Hellenic, μετά τις παραγωγές “The Enforcer” (“Barracuda”) και “The Expendables 4”, που θα γυριστεί στη Θεσσαλονίκη κατά το τελευταίο έτος, με την πλοκή για πρώτη φορά να εξελίσσεται στον φυσικό χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντας έτσι ψήφο εμπιστοσύνης στην πόλη και τις δυνατότητές της να υποστηρίξει μεγάλες παραγωγές διεθνούς εμβέλειας. Η ταινία βασίζεται σε βιβλίο, με κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό τόπο στην παγκόσμια οπτικοακουστική βιομηχανία.

Το “The Bricklayer” είναι θρίλερ δράσης και το σενάριο έχουν γράψει οι Hanna Weg και Matt Johnson. Στο “The Bricklayer” κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

