Γιώργος Γεωργαντάς: ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Πότε θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία του νέου υπουργού αγροτικής ανάπτυξης.

Μετά την αποδοχή της παραίτησης του Σπήλιου Λιβανου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Γεώργιου Γεωργαντά.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού:

"Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βουλευτής Κιλκίς, Γιώργος Γεωργαντάς.

Η ορκωμοσία του νέου Υπουργού ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα γίνει αύριο στις 13:30.

Η θέση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την οποία κατείχε μέχρι σήμερα ο κ. Γεωργαντάς, δεν καλύπτεται."





Ποιος είναι ο Γ. Γεωργαντάς:

Ο Γεώργιος Γεωργαντάς είναι από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών και βουλευτής Νομού Κιλκίς. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και από το 1992 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου.

Εξελέγη βουλευτής τον Μάιο του 2012, ενώ επανεξελέγη τον Ιούνιο του ίδιου έτους καθώς και στις εκλογικές αναμετρήσεις του Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2015 και του Ιουλίου 2019. Από τον Φεβρουάριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019 ήταν τομεάρχης Διοικητικής Ανασυγκρότησης της ΝΔ, έπειτα από απόφαση του προέδρου, Κυριάκου Μητσοτάκη. Τον Νοέμβριο του 2014, με απόφαση του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ανέλαβε υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Διά Βίου Μάθησης. Προηγουμένως, ο Γιώργος Γεωργαντάς διετέλεσε πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κιλκίς.

Ο κ. Γεωργαντάς έχει ενεργή κοινοβουλευτική παρουσία, έχοντας μετάσχει σε διάφορες Επιτροπές της Βουλής, όπως τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Είναι παντρεμένος με την Ευθυμία Κολιούσκα και πατέρας δύο παιδιών.

