ΝΔ - Πέτρος Δούκας: διαγραφή του πρώην Υπουργού από το κόμμα

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, στον απόηχο της απομάκρνυσης του Σπήλιου Λιβανού από την Κυβέρνηση.

Από την Νέα Δημοκρατία εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Οι πρόσφατες δηλώσεις του Πέτρου Δούκα, εκτός από ιστορικά αναληθείς, δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας.

Ως εκ τούτου, του κοινοποιήθηκε η σχετική απόφαση διαγραφής από μέλος της παράταξης».

Σημειώνεται πως ο νυν Δήμαρχος Σπάρτης και παλαιότερα κυβερνητικό στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμανλή, "πρωταγωνιστεί" στο βίντεο, το οποίο στάθηκε ο λόγος για την απομάκρυνση του Σπήλιου Λιβανού από την Κυβέρνηση και την άμεση αντικατάσταση του από νέο Υπουργό Αγρεοτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρακολουθήστε στο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το βίντεο με τις δηλώσεις του Πέτρου Δούκα, στην διάρκεια σύσκεψης, παρουσία και του Σπήλιου Λιβανού:

