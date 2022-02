Πολιτική

Μηταράκης σε Ιμράν Καν: εποχική 9μηνη εργασία Πακιστανών στην Ελλάδα

Επίσημη επίσκεψη στο Ισλαμαμπάντ πραγματοποιεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν.

Με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Ιμράν Καν συναντήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Νότης Μηταράκης, με την επίσκεψή του στο Πακιστάν επιδιώκει να πετύχει την στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, με στόχο αφ' ενός να καταπολεμηθούν οι παράνομες αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα και αφ' ετέρου να επιστρέψουν στο Πακιστάν όσοι φτάνουν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν δικαίωμα παραμονής στην χώρα.

«Προτάσσουμε την εποχική εργασία έως εννέα μήνες κατ' έτος έναντι της μακροχρόνιας εγκατάστασης» έγραψε στο twitter ο Νότης Μηταράκης για τις συνομιλίες του στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, υπήρξε συμφωνία με τον υπουργό Πακιστανών Πολιτών στο Εξωτερικό και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού «στην ανάγκη προώθησης νόμιμων οδών εύτακτης μετανάστευσης εις βάρος των δικτύων των λαθροδιακινητών που θέτουν σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων».

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Νότη Μηταράκη στο Ισλαμαμπάντ, υπεγράφη κείμενο Διακήρυξης Προθέσεων με την κυβέρνηση του Πακιστάν για την θεσμοθέτηση τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο υπουργείων, καθώς και για τη σύναψη ενός μνημονίου συνεργασίας κατά το προσεχές διάστημα.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στο #Πακιστάν έγινα δεκτός από τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. @ImranKhanPTI pic.twitter.com/RdoY8bHHSp

— Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) February 8, 2022

