Κορονοϊός: Συναγερμός για το σύνδρομο MIS που χτυπάει τα παιδιά

Έχει εκδηλωθεί σε τουλάχιστον 100 ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες στη χώρα μας, έχοντας οδηγήσει περίπου 30 στην Εντατική. Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Το πολυσυστηματικό φλεγμονώδες σύνδρομο λόγω της λοίμωξης Covid-19 (Multisystem Inflammatory Syndrome, MIS) έχει εκδηλωθεί σε τουλάχιστον 100 ανηλίκους και νεαρούς ενήλικες στη χώρα μας, έχοντας οδηγήσει περίπου 30 στην Εντατική προκαλώντας σε 60 μυοκαρδίτιδα, όπως είπε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης για την πανδημία η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για το συγκεκριμένο σύνδρομο, καθώς εδώ και εβδομάδες η ίδια είχε προειδοποιήσει για την ύπαρξή του, ζητώντας από τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους για να το αποφύγουν.

Αφορμή για να επανέλθει το ζήτημα στο προσκήνιο είναι η εμφάνιση του συνδρόμου στον 11χρονο που διαγνώστηκε με κοροναϊό και διακομίστηκε επειγόντως από τη Λέσβο στην Αθήνα.

Το αγόρι που υπέστη πνευμονική εμβολή εξαιτίας του συνδρόμου MIS-C κι ενώ 15 ημέρες πριν είχε προσβληθεί από την Covid-19.

Οι Έλληνες ειδικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιο το σύνδρομο που σχετίζεται με τη λοίμωξη covid-19 και αναζητούν απαντήσεις για την έγκαιρη διάγνωσή του και τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπισή του.

Τι είναι το σύνδρομο MIS

Πρόκειται για ένα κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από πολυοργανική συμμετοχή, με εκδηλώσεις από το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό ή το καρδιαγγειακό σύστημα, αιματολογικές ή βλεννογονοδερματικές αλλοιώσεις.

Συγκεκριμένα, οι μικροί ασθενείς εμφανίζουν πυρετό, πόνο στην κοιλιά, εμετούς, διάρροια, εξανθήματα, κόπωση κ.α. Το σύνδρομο αυτό αποτελεί όψιμη εκδήλωση της νόσησης από Covid-19, καθώς εκδηλώνεται 2-4 εβδομάδες μετά την οξεία λοίμωξη.

Η κλινική αυτή οντότητα περιγράφηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2020, ενώ ο ΠΟΥ περιέγραψε για πρώτη φορά αυτήν την κατάσταση τον Μάιο του 2020 και παρείχε έναν προκαταρκτικό κλινικό ορισμό.

Συνολικά, τα παιδιά παραμένουν σε χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρού ή κρίσιμου COVID-19, αλλά παρόμοια με τους ενήλικες, ορισμένες υποκείμενες παθήσεις κάνουν τα παιδιά πιο ευάλωτα σε σοβαρές ασθένειες. Οι πιο συχνά αναφερόμενες από αυτές τις καταστάσεις είναι η παχυσαρκία, η χρόνια πνευμονοπάθεια (συμπεριλαμβανομένου του άσθματος), οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η ανοσοκαταστολή.

Στα μικρά παιδιά, που έχουν μέση ηλικία επτά ετών, σύμφωνα με ιταλική έρευνα από γιατρούς του Μπέργκαμο, τα συμπτώματα του νέου συνδρόμου μοιάζουν περισσότερο με εκείνα της Καβασάκι, ενώ οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες εμφανίζουν πιο έντονη φλεγμονώδη αντίδραση στον κοροναϊό, η οποία απειλεί σοβαρότερα την καρδιά τους και άλλα όργανα, σύμφωνα με άλλη αμερικανική έρευνα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

«Αν κάνει το παιδί πυρετό κάποιες εβδομάδες μετά την οξεία φάση της Covid και μάλιστα έναν πυρετό που δεν φαίνεται να είναι ίωση, θα πρέπει να εξεταστεί από γιατρό. Κάποια παιδιά που θα περάσουν οξεία Covid οι γονείς θα πρέπει να έχουν τον νου τους. Κάποιοι άλλοι άλλοι βέβαια μπορεί να μην καταλάβουν καν ότι το πέρασαν. Άρα ο επίμονος πυρετός που μπορεί να εμφανιστεί στην οξεία φάση και μετά να επανέλθει χωρίς αφορμή και να επιμένει χωρίς εμφανή αιτία, όπως π.χ. ίωση, θα πρέπει να μας υποψιάσει. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν στο νου τους μήπως έχει συμβεί αυτό το σύνδρομο» λέει στο iatropedia.gr η καθηγήτρια Μαρίζα Τσολιά.

Δεν είναι, όμως, μόνο μόνο ο πυρετός το «επίμαχο» σύμπτωμα που θα πρέπει να θορυβήσει τους γονείς για την πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου MIS-C, αλλά και το εξάνθημα στο σώμα και οι γαστρεντερικές διαταραχές. Επίσης, τα κόκκινα μάτια και χείλη, το εξάνθημα στο σώμα και το οίδημα παλαμών και πελμάτων.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής εξηγεί: «Κάποια παιδιά κάνουν συμπτώματα που μοιάζουν με τη νόσο Kawasaki, δηλαδή κάνουν επιπεφυκίτιδα, κόκκινα μάτια, εξάνθημα στο σώμα, κάνουν γαστρεντερικές διαταραχές (εμετούς και διάρροιες), κόκκινα χείλη, τέτοια συμπτώματα. Αλλά δεν τα έχουν αυτά τα συμπτώματα όλα τα παιδιά. Οπότε εάν ένας πυρετός εμφανίζεται και επιμένει και δεν φαίνεται να έχει κάποια εστία, δηλαδή κάποια ίωση συνηθισμένη, θα πρέπει να το βλέπει ο γιατρός του το παιδί και να εξετάζεται γι’ αυτό» καταλήγει η ίδια.

