Αθλητικά

Οπαδική βία – Άλσος Βεΐκου: Τον χτύπησαν στο κεφάλι με βεγγαλικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στιγμές τρόμου για έναν 20χρονο από επίθεση ομάδας νεαρών. Τι κατήγγειλε στο Α.Τ που πήγε με τον πατέρα του.

Ενώ όλη η Ελλάδα παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη στη Θεσσαλονίκη, ακόμη ένα περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Αθήνα, στο άλσος Βεΐκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια ομάδα νεαρών πλησίασε έναν 20χρονο και απαίτησαν να μάθουν τι ομάδα είναι.

Όταν αυτός απάντησε ότι δεν ασχολείται με ομάδες, οι νεαροί άρχισαν αν τον βρίζουν κι ένας από αυτούς τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα βεγγαλικό, τραυματίζοντας τον ελαφρά.

Ο νεαρός επέστρεψε στο σπίτι του και μαζί με τον πατέρα του πήγαν στο Τμήμα της περιοχής, όπου κατήγγειλαν όλα όσα είχαν συμβεί.

Η Αστυνομία αναζητά τους νεαρούς, με τα χαρακτηριστικά που κατάφερε να συγκρατήσει το θύμα, ενώ δεν αποκλείει να πρόκειται και για κάποια συμμορία της περιοχής που να έχει κάνει αρπαγές κινητών από ανήλικα.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” –Κωτσοβούλου: Πέρασα δύσκολα τα χρόνια της κρίσης

Θεσσαλονίκη: Εμπρηστικός μηχανισμός σε ίδρυμα

Βόλος: Η ερωτική απόρριψη τον ώθησε στα άκρα