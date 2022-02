Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Σήμερα είναι μια ψιλοκαλούτσικη ημέρα», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η αστρολόγος, «η Σελήνη είναι στον Ταύρο και μπορεί να κάνουμε πράγματα που έχουν σχέση με το σπίτι και την οικογένεια».

Η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ακόμη πως «όσο ο Ερμής πλησιάζει τον Πλούτωνα θα μαθαίνουμε πράγματα που αγνοούσαμε».

Προειδοποίησε πάντως πως «την άλλη εβδομάδα, ο Δίας θα μας φέρει πολλά καινούρια πράγματα».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «η Αφροδίτη είναι στον Αιγόκερω και προσπαθεί να μας βοηθήσει να πάρουμε αποφάσεις στα συναισθηματικά, που θα έχουν κάποια διάρκεια».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





