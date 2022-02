Παράξενα

Ρίο: Σμήνος από ψαρόνια “μαύρισαν” τον ουρανό (εντυπωσιακό βίντεο)

Σμήνος πουλιών σκέπασε τον ουρανό στο Ρίο και το θέαμα είναι εντυπωσιακό...

"Μαύρισε" ο ουρανός του Ρίου στην Πάτρα από σμήνος με ψαρόνια που πετούν σε σχηματισμούς. Το εντυπωσιακό θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο από πολίτη και όπως λένε οι παλιότεροι, όταν τα ψαρόνια χορεύουν στον ουρανό έρχεται κρύο και κακοκαιρία.

Τα ψαρόνια είναι αρκετά κοινωνικά πουλιά, τα συναντούμε συνήθως σε πολύ μεγάλα κοπάδια που πολλές φορές μοιάζουν με σύννεφο. Χαρακτηριστικό της μεγάλης κοινωνικότητας αυτού του είδους είναι ότι, στις περισσότερες και βασικότερες συνήθειές τους, τα ψαρόνια λειτουργούν ομαδικά, όπως στην μετανάστευση, την αναπαραγωγή, αλλά και την τροφή.

Μπορούμε να τα δούμε σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς να πετούν σε μεγάλα κοπάδια, ιδιαίτερα στην προσπάθεια τους να αποτρέψουν ή να αποφύγουν την επίθεση κάποιου αρπακτικού.

