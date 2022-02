Παράξενα

Ιταλία: Γονείς αρνούνται να δεχθούν αίμα από εμβολιασμένους για να εγχειριστεί παιδί 2 ετών

Αναζητούν αίμα μέσω διαδικτύου από ανεμβολάστους, με τον χρόνο να πιέζει και τους γιατρούς να ζητούν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης

Ένας μικρός ασθενής μόλις 2 ετών, που έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο Σαντ΄Όρσολα της Μπολόνια, πρέπει να υποβληθεί επειγόντως σε επέμβαση λόγω καρδιακής ανεπάρκειας. Οι γονείς του, οι οποίοι είναι αντιεμβολιαστές, αρνούνται όμως να δεχτούν αίμα από δωρητές που έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Οι γιατροί του Σαντ΄Όρσολα, λόγω της επείγουσας περίπτωσης, ζήτησαν από το δικαστήριο ανηλίκων της Μπολόνια να επιληφθεί ώστε να μπορέσει να γίνει το γρηγορότερο δυνατό η επέμβαση. Στο μεταξύ, οι γονείς του μικρού συνεχίζουν να αναζητούν μη εμβολιασμένους δωρητές αίματος, μέσω διαδικτύου.

Γνωστοί Ιταλοί επιστήμονες τονίζουν ότι το αίτημα των γονέων, με καταγωγή από την πόλη της Μόντενα, «στερείται οποιασδήποτε λογικής και ιατρικής βάσης».

«Με την μετάγγιση, φυσικά, "δεν μεταδίδεται το εμβόλιο" και η ιδιωτική αναζήτηση δωρητών αίματος μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα , διότι δεν τηρείται μια σειρά βασικών επιστημονικών παραμέτρων», δήλωσε ο Βιντσέντσο Ντε 'Αντζελις, διευθυντής του Ιταλικού Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

