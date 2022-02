Κοινωνία

Δολοφονία Άλκη: Ποιος είναι ο “Αθηναίος” που παραδόθηκε στην Αστυνομία

Οι "δράσεις" των υπόλοιπων συλληφθέντων και το κυνηγητό σε Έλλάδα και Αλβανία.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 19χρονου φιλάθλου του Άρη στη Χαριλάου.

Οι αρχές αν και έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, σε Ελλάδα και Αλβανία με στόχο τη σύλληψη όλων όσον φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Άλκη.

Ήδη από το μεσημέρι της Τρίτης βρίσκεται στον ανακριτή και το ενδέκατο μέλος της συμμορίας, ο αποκαλούμενος "Αθηναίος".

Πρόκειται για έναν 25χρονο που φαίνεται να ανήκει στην "βαριά βιομηχανία" οπαδών. Είναι ενεργός οπαδός του ΠΑΟΚ δεν είναι σεσημασμένος και αυτό που προβληματίζει τις αρχές είναι ο λόγος που ο κατηγορούμενος ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη καθώς διαμένει μόνιμα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να ήταν παρών στο επεισόδιο που οδήγησε στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και ακολούθως να επιβιβάζεται στο τρίτο αυτοκίνητο.

Όσον αφορά τον 20χρονο που φαίνεται να διέφυγε στην Αλβανία, οι Αρχές των δύο χωρών διενεργούν έρευνες για τον εντοπισμό του. Το ζήτημα που προβληματίζει τις αρχές είναι πως ο 20χρονος ενδέχεται να χρησιμοποιούσε διαφορετικό όνομα στην Ελλάδα και διαφορετικό στην Αλβανία.

Σχετικά με τους υπόλοιπους συλληφθέντες, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποινικό παρελθόν ενός 20χρονου και ενός 23χρονου, ελληνικής καταγωγής που έχουν συλληγθεί κατά το παρελθόν καθώς είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια.

Aκόμη δύο είναι Έλληνες 21 και 22 χρόνων και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν λάβει μέρος σε επεισόδια για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο.

H δικογραφία βρίσκεται στα χέρια του δικηγόρου της οικογένειας του Άλκη και των δύο φίλων του που τραυματίστηκαν και ο Αλέξης Κούγιας έκανε μάλιστα λόγο για υποκινούμενη οπαδική βία.





