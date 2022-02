Life

“The 2Night Show” - Ανδρομάχη για revenge porn: Η παρέα μου ντρεπόταν για μένα (βίντεο)

Η νεαρή τραγουδίστρια έπεσε και εκείνη θύμα revenge porn και μάλιστα ως ανήλικη. Όλα όσα αποκάλυψε στο Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η Ανδρομάχη βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης στο "The 2Night Show". Η ταλαντούχα τραγουδίστρια παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στον παρουσιαστή του ΑΝΤ1 , ενώ μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη δική της περιπέτεια revenge porn που πέρασε ως ανήλικη.

Όπως περιέγραψε, ήταν μία πολύ δύσκολη περίοδος για εκείνη. Τα κοντινά της πρόσωπα την έβαλαν στο περιθώριο, ενώ παρότι αρχικά φοβόταν την αντίδρασή τους, οι γονείς της την αγκάλιασαν.

"Ένα πρόβλημα τέτοιο μεγαλοποιείται παρά πολύ όταν ένα παιδί δεν μπορεί να μιλήσει στους γονείς του. Ήμουν 15 χρόνων και βρέθηκαν προσωπικές μου στιγμές στο διαδίκτυο.

Δεν μπορώ να ψυχολογήσω έναν άνθρωπο που το κάνει αυτό, πέρα από το ότι είναι τραγικό, φέρει την ευθύνη. Εγώ έμαθα αρχικά ότι κυκλοφορούν στα κινητά - χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου -. Λες "Δεν θα το πω στη μαμά μου, θα το πω στις φίλες μου".

Μιλώντας για τη στάση που κράτησαν οι φίλες της σε αυτή την περιπέτεια "Όταν μαθεύτηκε όλο αυτό, οι φίλες μου ντρεπόντουσαν για μένα. Οι γονείς τους, τους έλεγαν να "μην κάνουν παρέα με αυτό το κορίτσι γιατί έκανε αυτό".

Κανόνιζαν καφέ χωρίς εμένα, πέρναγα και κρύβονταν, πλέον το θεωρώ αστείο, τότε δεν ήταν. Μόνο μια φίλη μου έμεινε δίπλα μου. Ήταν μια σκοτεινή περίοδος".

Και τόνισε πως "Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους", όπως ήταν οι δικοί της γονείς "Οι γονείς μου όταν έμαθαν θα τις φωτογραφίες αντέδρασαν ψύχραιμα, εγώ ήμουν φοβισμένη" είπε χαρακτηριστικά η Ανδρομάχη για αυτή την πολύ δύσκολη εμπειρία που βίωσε στην εφηβεία της.

