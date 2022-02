Τεχνολογία - Επιστήμη

Πολυφλεγμονώδες σύνδρομο - Σπαντιδέας: νοσηλεία σε ΜΕΘ για αρκετά παιδιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ για την τρίτη δόση του εμβολίου στα παιδιά και το σύνδρομο MIS-C. Τι αναφέρει ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος για τους θανάτους από κορονοϊό, τα μέτρα και το Πάσχα.

Για την εξέλιξη της πανδημίας και το πολυφλεγμονώδες σύνδρομο που έχει προσβάλει τριψήφιο αριθμό παιδιών στην Ελλάδα μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» οι καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστάσιος Σπαντιδέας και Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Όπως είπε ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, «συνεχίζεται το κύμα της Όμικρον. Είναι ευχάριστη η αποκλιμάκωση στον αριθμό των κλινών ΜΕΘ, δυστυχώς εν μέρει λόγω και του υψηλού αριθμού θανάτων που έχουμε καθημερινά, τους οποίους «δυστυχώς» έχουμε συνηθίσει. Καθημερινά, περίπου το 90% των θανάτων αφορά άτομα άνω των 60 ετών, όπου έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες ανεμβολίαστους πολίτες. Η λύση είναι να εμβολιαστούμε όλοι».

Σχολιάζοντας τα στοιχεία για την Πάτρα, ενόψει και των αποφάσεων από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και το Υπουργείο Υγείας για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε πως «η Πάτρα είχε, στην έκθεση του ΕΟΔΥ, την μεγαλύτερη αύξηση στα λύματα, κατά 177% μέσα σε μία εβδομάδα».

Προσέθεσε πως «οι περιορισμοί που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι η χρήση μάσκας, ο περιορισμός των όρθιων στην διασκέδαση – που όπως όλοι βλέπουμε δεν τηρείται και πολύ - και ο περιορισμός στον αριθμό των θεατών στα γήπεδα, που αφορούν κυρίως 2-3 μεγάλα ματς»

Για το Πάσχα

Σχετικά με τις συνθήκες και τα τυχόν μέτρα για το Πάσχα, ο κ. Βασιλακόπουλος είπε πως «από την Πρωτοχρονιά έχουμε 850.000 καταγεγραμμένες μολύνσεις. Μέχρι το Πάσχα θα έχουμε 2,5 εκατομμύρια πολίτες που θα έχουν νοσήσει και θα έχουν αποκτήσει προσωρινή ανοσία. Βάλτε και όσους θα έχουν εμβολιαστεί και θα έχουμε «χτίσει» μια φρέσκια ανοσία».

Ο Αναστάσιος Σπαντιδέας, Παθολόγος και Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ερωτηθείς για το πολυφλεγμονώδες σύνδρομο, ανέφερε πως «το σύνδρομο MIS-C μετά από νόσηση κορονοϊού, έχει πολλαπλές εκδηλώσεις και βαριά κλινική εικόνα. Ένα ποσοστό των παιδιών θα πρέπει να νοσηλευθούν σε νοσοκομείο, ορισμένα και σε κλίνες ΜΕΘ».

«Τα εμβολιασμένα παιδιά έχουν μικρότερο κίνδυνο να προσβληθούν από το σύνδρομο», είπε ο κ. Σπαντιδέας, σημειώνοντας πως «η τρίτη δόση εμβολίου, πιθανότατα θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στα παιδιά, ένα θέλουμε να έχουμε μια πιο ισχυρή προστασία».

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση: Νέα μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Οπαδική βία - Μωυσίδης: δικηγόροι ΠΑΕ ζητούσαν ευνοϊκή μεταχείριση για χούλιγκαν (βίντεο)

Κορονοϊός - Ιταλία: γονείς αρνήθηκαν μετάγγιση με αίμα εμβολιασμένων