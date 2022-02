Οικονομία

Η Σαουδική Αραβία ιδρύει Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Αθήνα

Η δημιουργία του Γραφείου και οι σχέσεις μεταξύ Ριάντ – Αθήνας, μετά τις διπλωματικές επαφές.

Το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε τη συγκατάθεσή του για την έναρξη λειτουργίας Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου Γραφείου αναμένεται να συνεισφέρει στην περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των δύο κρατών, μέσω της ανάπτυξης του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων.

Επίσης, αποτελεί ένδειξη της συνεχούς ενδυνάμωσης των διμερών σχέσεων, υπό το φως μάλιστα της πρόσφατης επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Ριάντ, καθώς και της επίσκεψης του Σαουδάραβα υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα πριν από έναν μήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών στην Αθήνα οριστικοποιήθηκε και ανακοινώθηκε η δημιουργία του εν λόγω Γραφείου.

