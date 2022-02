Πολιτική

Σπήλιος Λιβανός: απολογήθηκε και αναγνώρισε το λάθος του (εικόνες)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραλαβής - παράδοσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο απερχόμενος υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο περιστατικό στη Σπάρτη.

Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης παραλαβής στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον νέο υπουργό Γιώργο Γεωργαντά και τον απερχόμενο Σπήλιο Λίβανο.

«Δεσμεύομαι ότι η πόρτα του Υπουργείου θα είναι πάντα ανοιχτή για όλους» υπογράμμισε ο κ. Γεωργαντάς, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει ένα κομβικό υπουργείο και θα συνεχίσει «την κυβερνητική πολιτική για την υποστήριξη των αγροτών». Πρόσθεσε ότι γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας μιας και ο ίδιος -όπως είπε- προέρχεται από αγροτικό νομό και μιλάει με παραγωγούς και κτηνοτρόφους.

Επισήμανε ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται αντιμέτωπος με προβλήματα όπως το ενεργειακό και η αύξηση του κόστους παραγωγής υπογραμμίζοντας ότι «σε αυτή την κρίση οι αγρότες δεν είναι μόνοι, το κράτος είναι παρόν». Ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την «μεγάλη τιμή και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, αναθέτοντάς μου το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ένα υπουργείο, όπως είπε, το οποίο «βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της πατρίδας μας». Τέλος, υποσχέθηκε αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα «με δομή, μεθοδικότητα και μετρήσιμους στόχους».

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος υπουργός απολογήθηκε για τη στάση του στο περιστατικό που συνέβη στη Σπάρτη, αναγνώρισε το λάθος του και τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει η πορεία του να στιγματιστεί από αυτό το περιστατικό, με τον νέο υπουργό να δηλώνει σίγουρος ότι με την αυτοκριτική την οποία έκανε ο κ. Λιβανός και με το ήθος του θα μπορέσει να συνεχίσει χωρίς στιγματισμό την πορεία του.

Μιλώντας για τους 13 μήνες που ήταν στο «τιμόνι» του ΥΠΑΑΤ ο κ. Λιβανός υπογράμμισε ότι οι αγρότες στηρίχθηκαν με πάνω από 1 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού και των φυσικών καταστροφών.

Πρόσθεσε ότι σχεδιάστηκε μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ έκανε αναφορά και στους ελέγχους που έγιναν για την αποτροπή των παράνομων ελληνοποιήσεων.

Ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε, επίσης, στην εξασφάλιση των 22 δισ. από τη νέα ΚΑΠ και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και στα 480 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει ως στόχο τη δανειοδότηση νέων επενδυτικών σχεδίων.

Τέλος, μίλησε στο πρόγραμμα «ΥΔΩΡ 2.0» σημειώνοντας ότι «αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα αρδευτικών έργων των τελευταίων 50 ετών», το κόστος του οποίου ανέρχεται σε 1,6 δισ. ευρώ και σε βάθος 25ετιας θα ανέλθει σε 4.2 δισ. ευρώ.